Украина узнала о разрешении США на удары по России три дня назад, - Axios

США около трех дней назад проинформировали Украину о решении президента Джо Байдена разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, пишет Axios со ссылкой на источник.
"Источник заявил, что информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад", - пишет издание.
Также собеседник отметил, что Белый дом пошел на этот шаг, чтобы сдержать КНДР от отправки дополнительных войск на войну против Украины.
Чиновники США надеются, что поражение войск КНДР в Курской области заставит Пхеньян пересмотреть свое решение об отправке дополнительных сил в регион. В таком случае российская контратака районе провалится.
Официально Пентагон отказался комментировать эту информацию.
Украине разрешили бить глубь РФ - что известно
Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация об отмене запрета на удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP по российской территории. Силы обороны теперь могут бить по войскам России и Северной Кореи на Курщине.
Зато в РФ угрожали, что принятие таких решений якобы сделает НАТО прямым участником войны в Украине. В Совете федерации уже назвали это шагом к Третьей мировой войне.
Сын новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший также раскритиковал вероятное решение Белого дома позволить Украине бить дальнобойным оружием по России.