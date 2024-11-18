Украина узнала о разрешении США на удары по России три дня назад, - Axios

Белый дом пошел на этот шаг, чтобы сдержать КНДР от отправки дополнительных войск на войну против Украины.

США около трех дней назад проинформировали Украину о решении президента Джо Байдена разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, пишет Axios со ссылкой на источник.

"Источник заявил, что информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад", - пишет издание.

Также собеседник отметил, что Белый дом пошел на этот шаг, чтобы сдержать КНДР от отправки дополнительных войск на войну против Украины.

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Чиновники США надеются, что поражение войск КНДР в Курской области заставит Пхеньян пересмотреть свое решение об отправке дополнительных сил в регион. В таком случае российская контратака районе провалится.

Официально Пентагон отказался комментировать эту информацию.

Украине разрешили бить глубь РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация об отмене запрета на удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP по российской территории. Силы обороны теперь могут бить по войскам России и Северной Кореи на Курщине.

Зато в РФ угрожали, что принятие таких решений якобы сделает НАТО прямым участником войны в Украине. В Совете федерации уже назвали это шагом к Третьей мировой войне.

Сын новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший также раскритиковал вероятное решение Белого дома позволить Украине бить дальнобойным оружием по России.

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