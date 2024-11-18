Вероятно, в Кремле сформулируют позицию с учетом того, что вскоре в Белый дом вернется Дональд Трамп.

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России ракетами большой дальности вызвало значительный резонанс в Москве, пишет BBC.

"Покидающий свой пост президент США Джо Байден принял одно из самых провокационных, непросчитанных решений своей администрации, которое грозит катастрофическими последствиями", - заявила правительственная "Российская газета".

Леонид Слуцкий, председатель Либерально-демократической партии России, назвал это решение таким, что "неизбежно приведет к серьезной эскалации, чреватой серьезными последствиями". Другой политик Владимир Джабаров охарактеризовал этот шаг как "беспрецедентный шаг к Третьей мировой войне".

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Гневные заявления российских чиновников были ожидаемыми, ведь Кремль неоднократно предупреждал Запад о рисках таких решений. В сентябре Владимир Путин заявил, что использование западного оружия для ударов по России будет расценено как "прямое участие стран НАТО в войне".

"Это будет означать, что страны НАТО... воюют с Россией", - подчеркивал он.

В октябре Кремль заявил о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, что многие расценили как предупреждение Западу не передавать Украине дальнобойные ракеты.

Позиция Путина

На встрече с международными журналистами в июне Путина спросили, как Россия отреагирует, если Украине позволят использовать западное оружие для ударов по российской территории. Президент России ответил:

"Во-первых, мы, конечно, усовершенствуем наши системы ПВО. Мы будем уничтожать их ракеты. Во-вторых, мы считаем, что если кто-то думает, что можно поставлять такое оружие в зону боевых действий, чтобы нанести удар по нашей территории и создать нам проблемы, почему мы не можем поставлять наше оружие того же класса в те регионы мира, где они будут нацелены на чувствительные объекты стран, которые делают это с Россией?"

Эти слова могут означать, что Кремль рассматривает возможность передачи своих вооружений третьим странам, которые могут использовать их против Запада.

Союзник Путина, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, в недавнем интервью намекнул, что такие сценарии уже обсуждаются:

"Я их предупреждал: "Ребята, осторожно с этими ракетами большой дальности". Хуситы могут прийти к Путину и попросить системы вооружения, которые могут наносить ужасные удары по кораблям. А если он отомстит вам за поставки дальнобойного оружия президенту Зеленскому, поставив хуситам ракетный комплекс "Бастион"? Что произойдет, если авианосец будет подбит? Британский или американский. Что тогда?"

Некоторые российские издания пытались преуменьшить значение этого решения. В частности, военный эксперт в газете "Известия" утверждал, что российские вооруженные силы уже имеют опыт перехвата ракет ATACMS во время атак на Крым. Издание также предположило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может изменить это решение Байдена после вступления в должность.

Через два месяца Джо Байден завершит свою каденцию, а Дональд Трамп, который ранее ставил под сомнение военную помощь Украине, перейдет в Белый дом. В Кремле могут учитывать этот факт, формулируя свой ответ на передачу ракет Украине.

Украине разрешили бить глубь РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация об отмене запрета на удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP по российской территории. Силы обороны теперь могут бить по войскам России и Северной Кореи на Курщине.

Зато в РФ угрожали, что принятие таких решений якобы сделает НАТО прямым участником войны в Украине. В Совете федерации уже назвали это шагом к Третьей мировой войне.

Сын новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший также раскритиковал вероятное решение Белого дома позволить Украине бить дальнобойным оружием по России.

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