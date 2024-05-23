Новые правила вступают в силу 29 мая 2024 года.

Норвегия запретила въезд в страну российским туристам. Аналогичное решение еще в сентябре 2022 года приняли три другие соседствующие с Россией на севере страны Европы – Латвия, Литва и Эстония.

"Правительство вводит дополнительные ограничения на въезд в Норвегию для граждан России, прибывающих в страну в туристических целях. Новые правила вступают в силу 29 мая", – говорится в заявлении на сайте норвежского правительства.

Отмечается, что правила выдачи виз для граждан РФ ужесточены еще весной 2022 года, после чего выдача туристических виз россиянам в основном прекратилась. С вступлением в силу новых правил возможности въезда в страну для них будут ограничены дополнительно.

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"Решение об ограничении возможностей для въезда соответствует занятой Норвегией позиции о необходимости совместной с нашими союзниками и партнерами реакции на незаконную агрессию России против Украины", – говорит министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель.

Изменение правил означает, что российским гражданам, на которых распространяется действие инструкции, полиция может отказать во въезде.

"Гражданам России, прибывающим в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы. Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения", – заявляют власти.

Уточняется, что в некоторых случаях будут делаться исключения, например, для россиян, приезжающих в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам (родителям, официально зарегистрированным супругам, фактическим супругам и детям). Также исключения сделают для граждан РФ, прибывающих с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

Как сообщал УНИАН, на фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, Финляндия также заявила о намерении продлить ограничения на въезд в страну россиян.

Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета Финляндии и президент республики Саули Ниинистё рассмотрели на заседании ограничения на въезд россиян в страну и в шенгенскую зону через Финляндию. Отмечалось, что поездки российских граждан все еще могут представлять угрозу для международных отношений Финляндии, поэтому следует сохранить ограничения на несущественные поездки и ужесточить их во избежание злоупотреблений.

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