Отмечается, что сухогруз направлялся в Стамбул.

Сухогруз заблокировал проход по Босфорскому проливу. Судно направлялось из Украины в Стамбул.

По данным издания Anadolu Agency, сухогруз MKK-1 под флагом Палау следовал из Украины в Стамбул, но в 07:30 сел на мель перед бухтой Бейкоз Анадолу Каваджи. Причиной инцидента стал отказ руля. В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что проход кораблей по проливу временно остановлено. Проводится необходимая работа с судном.

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"Наше спасательное судно Nene Hatun, буксиры Kurtarma-5, 8, 9 и катер KEGM-8 были немедленно направлены на место происшествия для 142-метрового сухогруза MKK-1, который сел на мель в Умурьери во время плавания из Украины в Стамбул", - говорится в сообщении.

Зерновой коридор - что известно

После полномасштабного вторжения России в Украину проход судов по Черному морю оказался заблокирован. 22 июля 2022 года Киев и Москва вместе с Анкарой подписали соглашения с ООН. Документ должен обспечить безопасный экспорт украинской аграрной продукции.

1 августа 202 года из порта Одессы вышло первое судно с украинским продовольствием. 17 ноября 2022 года "зерновую инициативу" продлили еще на 120 дней.

17 декабря 2022 года стало известно, что в Босфоре увеличивается очередь на инспекционную проверку судов с аграрной продукцией из Украины. Причиной стали искусственные ограничения со стороны России. В результате ситуация привела к ограничениям в работе украинских портов и недоекспорту продукции минимум в 3 миллиона тонн в месяц.

По состоянию на 3 января 2023 года в очереди скопилось почти 100 судов.

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