Парламент Румынии поддержал законопроект, который позволяет вооруженным силам сбивать беспилотники, незаконно нарушившие воздушное пространство страны, исходя из уровня угрозы и рисков для жизни и имущества людей. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что обе палаты парламента проголосовали за законопроект, несмотря на сильное сопротивление ультраправых политиков, которые контролируют более трети мест в законодательном органе.
Документ устанавливает конкретные условия для Румынии по контролю за использованием своего воздушного пространства как для пилотируемых, так и для беспилотных самолетов.
Меры по пилотируемым средствам предусматривают установление местоположения и идентификации самолета, а также попытки контакта, перехват и предупредительные выстрелы. Уничтожать их можно, только если они атакуют или агрессивно отвечают на перехват.
Беспилотные же летательные аппараты можно уничтожить, обезвредить или взять под контроль в зависимости от уровня угрозы. Впрочем, отмечается, уничтожение - крайняя мера.
Румыния - государство Европейского Союза и НАТО - имеет 650-километровую границу с Украиной. На ее территорию неоднократно падали осколки российских беспилотников, когда Россия атаковала портовую инфраструктуру Украины.
Последние атаки России по Украине
Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 26 февраля российские оккупанты атаковали беспилотниками Киевскую область. В результате вражеского удара по Бучанскому району один человек погиб, еще двое получили ранения.
Также по меньшей мере 1 человек погиб и 16 ранены в Краматорске 25 февраля в результате российского массированного обстрела. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что среди раненых - четыре ребенка 2007, 2016, 2017 и 2022 годов рождения.