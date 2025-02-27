Обе палаты парламента проголосовали за законопроект, несмотря на сильное сопротивление ультраправых политиков.

Парламент Румынии поддержал законопроект, который позволяет вооруженным силам сбивать беспилотники, незаконно нарушившие воздушное пространство страны, исходя из уровня угрозы и рисков для жизни и имущества людей. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что обе палаты парламента проголосовали за законопроект, несмотря на сильное сопротивление ультраправых политиков, которые контролируют более трети мест в законодательном органе.

Документ устанавливает конкретные условия для Румынии по контролю за использованием своего воздушного пространства как для пилотируемых, так и для беспилотных самолетов.

Видео дня

Меры по пилотируемым средствам предусматривают установление местоположения и идентификации самолета, а также попытки контакта, перехват и предупредительные выстрелы. Уничтожать их можно, только если они атакуют или агрессивно отвечают на перехват.

Беспилотные же летательные аппараты можно уничтожить, обезвредить или взять под контроль в зависимости от уровня угрозы. Впрочем, отмечается, уничтожение - крайняя мера.

Румыния - государство Европейского Союза и НАТО - имеет 650-километровую границу с Украиной. На ее территорию неоднократно падали осколки российских беспилотников, когда Россия атаковала портовую инфраструктуру Украины.

Последние атаки России по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 26 февраля российские оккупанты атаковали беспилотниками Киевскую область. В результате вражеского удара по Бучанскому району один человек погиб, еще двое получили ранения.

Также по меньшей мере 1 человек погиб и 16 ранены в Краматорске 25 февраля в результате российского массированного обстрела. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что среди раненых - четыре ребенка 2007, 2016, 2017 и 2022 годов рождения.

Вас также могут заинтересовать новости: