Ранее в феврале парламентские партии, которые играют на стороне пророссийского кандидата в президенты Джерджеску, таки смогли спровоцировать отставку действующего на тот момент главы государства.

Правительство Румынии устояло после попытки выразить ему вотум недоверия в парламенте, инициированный ультраправой оппозицией на фоне роста антиправительственных настроений в стране. Об этом пишет Bloomberg.

"Альянс за единство румын" (AUR) и две другие националистические партии, которые контролируют треть румынского парламента подали предложение о роспуске действующего правительства. Однако голосование за вотум недоверия провалилось: за проголосовали лишь 147 депутатов при минимально необходимых 233.

Теперь оппозиция не сможет инициировать новое голосование за роспуск правительства по крайней мере до сентября. Это даст действующей власти спокойно подготовиться к президентским выборам, перенесенным на май из-за сомнительной победы ультраправого кандидата Келина Джорджеску в уже отмененном первом туре голосования в декабре.

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AUR предприняла попытку отстранить правительство через два дня после того, как прокуратура выдвинула обвинения Джорджеску в рамках расследования его предвыборной кампании. Его подозревают в связях с Россией, которая, вероятно, и обеспечила ему победу в первом туре выборов.

Впрочем, как отмечает Bloomberg, даже неудачная попытка свергнуть правительство погрузила Румынию в политический кризис и привела к всплеску поддержки Джорджеску, который остается фаворитом в президентской гонке.

"Ультраправые партии не имеют плана для страны, четкой политики, и их единственная доктрина - это шок, гнев и паранойя. Я жил в коммунизме и под диктатурой, и я не хочу, чтобы Румыния когда-нибудь к этому возвращалась", - сказал премьер-министр Марчел Чолаку перед неудачным голосованием за его отставку.

Ситуация в Румынии: последние новости

Как писал УНИАН, на днях ультраправого кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску задержали и доставили на допрос в полицию в рамках расследования его предвыборной кампании. Во время обысков у него нашли крупные суммы в наличности, а также оружие.

Также мы рассказывали, что президент Румынии Клаус Йоханнис объявил об отставке. Правая оппозиция запустила в парламенте процедуру его импичмента. А поскольку он все равно должен уйти с должности после майских выборов, Йоханнис решил сделать это сейчас, чтобы не было политического кризиса.

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