Судно "Фортуна" начало прокладывать последний отрезок газопровода "Северный поток-2" в водах Дании. Работы "проводятся в соответствии с полученным разрешением", - заверили вчера вечером в "Газпроме".
Это означает, что Россия проигнорировала санкции, которые в минувший вторник правительство президента Дональда Трампа ввел против "Фортуны". Эти новые ограничения должны были не позволить России закончить собственными силами "Северный поток-2", прокладка которого была приостановлена в декабре 2019-го. Об этом пишет Gazeta Wyborcza, напоминая, что причиной остановки стали американские санкции. Они касались судов, которые бы могли прокладывать российскую "трубу" на глубине в Балтийском море.
Читайте такжеГермания заявила об угрозе судов в случае остановки «Северного потока-2»После появления этих санкций швейцарская компания Allseas отозвала свой корабль. И лишь через год после того российское судно "Фортуна" смогло проложить небольшой участок "Северного потока-2" в водах Германии. И вот теперь работы возобновились в датской акватории близ острова Борнгольм. Правда, это произошло с недельным опозданием. Представители "Газпрома" сообщили изданию Handelsblatt, что корабль "Фортуна" еще должен протестировать необходимое оборудование. Поэтому в компании говорили, что возобновление работ будет возможным разве что в начале февраля.
Но судно "Фортуна" зашло в воды Дании в сопровождении трех вспомогательных кораблей уже в минувшую пятницу. Так что теперь объяснения "Газпрома" кажутся российской "дымовой завесой".
Вызов для Джо Байдена
Внезапное возобновление строительства "Северного потока-2" - это вызов для Джо Байдена, который стал президентом США в минувшую среду, на следующий день после внесения российского корабля "Фортуна" в черный список санкций. Байден, будучи еще вице-президентом в администрации Барака Обамы, публично высказывался против "Северного потока-2". А санкции против российского газопровода в Конгрессе поддержали обе американские партии: демократическая, к которой принадлежит Байден, и республиканская - партия Трампа.
Читайте такжеThe Guardian: Байден начнет борьбу с Россией, и линия фронта будет в УкраинеРоссийский корабль "Фортуна", начав работу над "Северным потоком-2", также подпадает под санкции, согласно закона "О защите энергетической безопасности Европы" от 2019 года. Но во время предвыборной кампании Джо Байдена среди демократов появились те, кому не нравятся санкции против "Северного потока-2". Санкции также остро раскритиковала газета New York Times. Представители Демократической партии в Палате представителей смягчили также новое решение о санкциях против "Северного потока-2", которое заработало с 1 января 2021 года.
Вызов для ЕС
Возобновление строительства сомнительного российского газопровода - это также вызов для Евросоюза. Сегодня лидеры стран-участниц будут обсуждать введение дополнительных санкций против России из-за ареста лидера российской оппозиции Алексея Навального. Его задержали сразу после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления химическим оружием "новичок".
В прошлый четверг Европарламент призвал лидеров стран ЕС ответить на арест Навального и ввести новые санкции против России, а также остановить строительство "Северного потока-2". Уже после принятия этой резолюции Европарламента против санкций высказалась канцлер Германии Ангела Меркель. А в воскресенье против них также выступил член "Социал-демократической партии" Иоганн Саатхофф. Он выполняет роль координатора сотрудничества с Россией.
История "Северного потока-2"
- Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".
- Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.
- 4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
- 4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.
- 6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".
- 9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".
- Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.
- 29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".
- Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.
- Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
- 7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".
- 13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.
- 21 января 2021 года в Германии объяснили условия заморозки строительства "Северного потока-2" в немецких водах.
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