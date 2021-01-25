В воскресенье вечером "Газпром" объявил о возобновлении строительных работ в датских водах, а это значит, что российская сторона проигнорировала санкции США и призыв Европарламента остановить газопровод в обход Украины.

Судно "Фортуна" начало прокладывать последний отрезок газопровода "Северный поток-2" в водах Дании. Работы "проводятся в соответствии с полученным разрешением", - заверили вчера вечером в "Газпроме".

Это означает, что Россия проигнорировала санкции, которые в минувший вторник правительство президента Дональда Трампа ввел против "Фортуны". Эти новые ограничения должны были не позволить России закончить собственными силами "Северный поток-2", прокладка которого была приостановлена в декабре 2019-го. Об этом пишет Gazeta Wyborcza, напоминая, что причиной остановки стали американские санкции. Они касались судов, которые бы могли прокладывать российскую "трубу" на глубине в Балтийском море.

Читайте такжеГермания заявила об угрозе судов в случае остановки «Северного потока-2»После появления этих санкций швейцарская компания Allseas отозвала свой корабль. И лишь через год после того российское судно "Фортуна" смогло проложить небольшой участок "Северного потока-2" в водах Германии. И вот теперь работы возобновились в датской акватории близ острова Борнгольм. Правда, это произошло с недельным опозданием. Представители "Газпрома" сообщили изданию Handelsblatt, что корабль "Фортуна" еще должен протестировать необходимое оборудование. Поэтому в компании говорили, что возобновление работ будет возможным разве что в начале февраля.

Но судно "Фортуна" зашло в воды Дании в сопровождении трех вспомогательных кораблей уже в минувшую пятницу. Так что теперь объяснения "Газпрома" кажутся российской "дымовой завесой".

Вызов для Джо Байдена

Внезапное возобновление строительства "Северного потока-2" - это вызов для Джо Байдена, который стал президентом США в минувшую среду, на следующий день после внесения российского корабля "Фортуна" в черный список санкций. Байден, будучи еще вице-президентом в администрации Барака Обамы, публично высказывался против "Северного потока-2". А санкции против российского газопровода в Конгрессе поддержали обе американские партии: демократическая, к которой принадлежит Байден, и республиканская - партия Трампа.

Читайте такжеThe Guardian: Байден начнет борьбу с Россией, и линия фронта будет в УкраинеРоссийский корабль "Фортуна", начав работу над "Северным потоком-2", также подпадает под санкции, согласно закона "О защите энергетической безопасности Европы" от 2019 года. Но во время предвыборной кампании Джо Байдена среди демократов появились те, кому не нравятся санкции против "Северного потока-2". Санкции также остро раскритиковала газета New York Times. Представители Демократической партии в Палате представителей смягчили также новое решение о санкциях против "Северного потока-2", которое заработало с 1 января 2021 года.

Вызов для ЕС

Возобновление строительства сомнительного российского газопровода - это также вызов для Евросоюза. Сегодня лидеры стран-участниц будут обсуждать введение дополнительных санкций против России из-за ареста лидера российской оппозиции Алексея Навального. Его задержали сразу после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления химическим оружием "новичок".

В прошлый четверг Европарламент призвал лидеров стран ЕС ответить на арест Навального и ввести новые санкции против России, а также остановить строительство "Северного потока-2". Уже после принятия этой резолюции Европарламента против санкций высказалась канцлер Германии Ангела Меркель. А в воскресенье против них также выступил член "Социал-демократической партии" Иоганн Саатхофф. Он выполняет роль координатора сотрудничества с Россией.

История "Северного потока-2"

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Перевод: Лесь Дымань