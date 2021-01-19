Ограничения также коснутся владельца судна, компании КВТ-Рус.

Сегодня, 19 января 2021 года, должны вступить в силу санкции США против российского судна "Фортуна", которое участвует в строительстве "Северного потока-2".

Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

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Ранее США предупредили Германию и других европейских партнеров о том, что введут санкции.

По информации газеты, санкции вводят в рамках закона "О противостоянии противникам Америки посредством санкций", который приняли в США в 2017 году. Ограничения также коснутся владельца судна, компании КВТ-Рус.

История "Северного потока-2"

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Автор: Елена Коваленко