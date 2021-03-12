Кремль редко предлагает хоть что-то без геополитической цели.

Не зависимо от того, что Россия предлагает: природный газ, ракеты или вакцину от коронавируса, - это всегда вызывает споры. Урок в том, что политики часто плохие торговцы.

Об этом пишет Die Zeit, напоминая, что Москва сейчас предлагает свою вакцину Sputnik V по всей Европе. Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор проверяет ее. Но уже сейчас можно сказать одно: у Sputnik V есть серьезное политическое побочное действие.

В Словакии, например, правительство всего лишь после года работы столкнулось с угрозой распада. Все потому, что премьер-министр купил Sputnik V вопреки своим партнерам по коалиции. Но ссорятся не только словаки. Споры вокруг российской вакцины - это лишь один из целого ряда конфликтов, которые охватывают российский экспорт.

Читайте такжеForeign Policy: Германия никогда не откажется от "Северного потока-2"Не зависимо от того, о чем именно идет речь: о Sputnik V, сибирском газе, "Северном потоке-2", об атомных электростанциях или ракетах российского производства - европейцы и американцы ведут бесконечную дискуссию на тему кто, что и зачем приобрел и какая польза от этого для Кремля.

Издание напоминает, что когда-то канцлер ФРГ Гельмут Шмидт сказал: "Те, кто торгуют, не будут стрелять друг в друга". Это была абсолютная правда, но в то время.

"Начиная со вспышки конфликта между экономическими партнерами Россией и Украиной и заканчивая торговыми войнами Дональда Трампа мы узнали, что экономический обмен не всегда сдерживает войны", - говорится в статье.

В последнее время торговля была сильно обременена международными отношениями. Инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем стало причиной напряжения в отношениях Брюсселя с Вашингтоном. Но до сих пор лишь российский экспорт провоцировал споры, которые приводили к появлению санкций против союзников по НАТО или их компаний. Яркими примерами издание называет почти построенный "Северный поток-2" и российские ракеты С-400, которые купила Турция.

Повышение российской славы

Существует две причины, почему это происходит. Во-первых, Россия продает свои товары, опираясь не только на экономический, но и на политический интерес. Во-вторых, европейские политики очень часто смешивают экономические и политические цели, когда торгуют с Россией. В конце концов, появляются отвратительные конфликты.

Читайте такжеRFERL: В России врачам угрожают и заставляют принимать вакцину Sputnik VСитуация с вакциной Sputnik V - хороший пример. Российское правительство вкладывает большую энергию в его распространение за рубежом, чтобы повысить престиж России. Он не вакцинирует собственный народ. Sputnik V кажется сомнительным, хотя он хорошо продается, например, в Сербии. Премьер-министр Словакии Игорь Матович тоже пошел по этому пути, пытаясь улучшить свой политический имидж дома. Без ведома коалиционных партнеров он приобрел два миллиона доз российской вакцины от COVID-19, но столкнулся с возможным распадом своего правительства и объявлением новых выборов.

Другой пример - "Северный поток-2". Конечно же, правительство России хочет построить этот газопровод, прежде всего, чтобы убрать важность Украины как главного маршрута для экспорта российского газа. Именно поэтому "Газпром" инвестирует в него так много. Хотя пройдет много лет, чтобы эти инвестиции вернулись. Но у Берлина тоже есть свои политические причины.

Когда контракты о "Северном потоке-2" были подписаны 5 лет назад, немецкие политики пообещали друг другу вести более "конструктивную политику" в отношении России, которая не будет ограничиваться взаимным введением санкций. Именно поэтому и появились разговоры о "газопроводе мира", об "интеграции России" и различных "мостах". Но на другой стороне этого моста немецкое правительство оказалось в конфликте с США и важными партнерами в ЕС, который уладить очень трудно.

Плохие торговцы

Читайте такжеWall Street Journal: США вернулись, но Европа больше не с намиТретий пример - ракеты С-400. Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган купил их для своей армии ради улучшения своих позиций на переговорах с Америкой. Но в Вашингтоне предупредили его, что российские ракетные системы неприемлемы для страны НАТО. Потому что они содержат шпионские технологии. Эрдоган с помощью российского оружия хотел продемонстрировать независимость. Но зато он потерял возможность получить передовые военные самолеты F-35, а также запустить их производство в Турции. Владимир Путин, с другой стороны, лишь хотел спровоцировать конфликт внутри НАТО. И он добился своего.

Die Zeit пишет, что вывод заключается не в том, чтобы вообще не торговать с Россией. Вместо этого он говорит, что политики часто плохие бизнесмены.

"Заключая сделки, стоит задать себе два вопроса. Во-первых, какую геополитическую цель преследует правительство России, предлагая что-то на экспорт, и совпадает ли эта цель с нашей? А во-вторых, связываем ли мы торговый проект с политическими надеждами? Если хотя бы один ответ будет положительным, тогда лучше держаться подальше от этой сделки", - говорится в статье.

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Перевод: Лесь Дымань