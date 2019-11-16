В Турции заявили, что не откажутся от российских ЗРК С-400

В Турции подчеркнули, что Анкара закупила российскую технику для того, чтобы использовать ее. Накануне Минобороны страны сообщило о последних поставках ЗРК.

Турция закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400 для того, чтобы использовать их, заявил глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью телеканалу CNN Turk в субботу, 16 ноября, передает “Немецкая волна”.

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Заявление прозвучало через несколько дней после переговоров в Вашингтоне между президентами Турции и США Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом.

"Некорректно сказать, что мы просто не будем использовать их, когда речь идет о системе, которую мы закупили для собственных нужд и за которую мы заплатили столько денег. Нам надо идти дальше и уважать подписанные нами соглашения ", - отметил Исмаил Демир.

Он также сообщил, что турецкий персонал продолжает изучать в России использование С-400, но в Турции не будет русских специалистов, которые будут управлять этими комплексами.

Напомним, что накануне министерство обороны Турции сообщило о завершении поставок второй батареи приобретенного российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Российские системы противовоздушной обороны поступили в Турции несмотря на резкое сопротивление и постоянную критику со стороны США. Вашингтон забрасывал Турции, которая является союзницей по Североатлантическому альянсу (НАТО), что приобретение этих систем может предоставить россиянам информацию об уязвимых местах новейшего американского боевого самолета F-35.

Из-за того, что Анкара отказывалась прислушиваться к Вашингтону, администрация Дональда Трампа отказалась от поставок Турции истребителей F-35.