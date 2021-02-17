Ее преемник, скорее всего, продолжит "мироточить святостью" и в то же время заключать сделки с богатыми деспотами.

Германию преследует ее прошлое. Но иногда это происходит очень извращенным способом. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер недавно выставил сомнительный газопровод "Северный поток-2" репарацией за ужасные страдания, причиненные нацистами во время вторжения в СССР.

Мягко говоря, это очень странная позиция, - пишет The Telegraph. Страны вроде Украины и Польши, которые тоже были жертвами преступлений нацистов, с ужасом смотрят на новую российскую "трубу". В их глазах это инструмент российской геополитической силы. Поскольку газ будет напрямую течь в Германию, Путину будет значительно легче перекрыть страны для всей Восточной Европы, избегая при этом раздражения более могущественных государств, расположенных западнее.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Германии не стоило вообще браться за "Северный поток-2""Северный поток-2" также лишит Польшу и Украину доходов от транзита газа. Вдобавок, газопровод на десятилетия обеспечит большими доходами Кремль и его приспешников, а не многострадальных россиян.

Но, похоже, ничто не может развеять немецкий энтузиазм в вопросе этого проекта. В Вашингтоне обе партии считают, что "Северный поток-2" - это угроза для безопасности Европы, которая "пуповиной" присоединит Германию к России, сделав Берлин зависимым от Кремля. Поскольку немецкая промышленность будет остро зависеть от потока российских энергоносителей.

Попытка убийства российского активиста Алексея Навального и его дальнейшее заключение в России на основании фальшивых обвинений должны были изменить подходы, но этого не произошло. Даже желание сделать экономику ЕС более "зеленой" вряд ли сдержит "Северный поток-2".

Штайнмайер предпринял попытку добавить нравственности решению, основанному на чистом прагматизме. И это очень типично для правительства Меркель и ее способов выставлять свою политику. Осенью Меркель уйдет на пенсию. И уже появились панегирики, посвященные первой женщине, возглавившей крупнейшую экономику Европы.

“Mutti Merkel”, как ее назвали на BBC, теперь описывают как эко-воина, который очистил Германию от ядерной энергетики после аварии в Фукусиме в 2011 году. Также она гуманист, который отрыл границы своей страны для более миллиона беженцев с Ближнего Востока в 2015-м. Все это принесло ей репутацию морального охранника, который мудро руководит Германией и ЕС во времена потрясений, отвергая низменные мотивы популистов. Особенно такой образ популярен среди "оглушенных" либералов, напуганных Brexit и победой Дональда Трампа в США.

"Но если что-то и характеризует Меркель на мировой арене, то это длинный список случаев, когда она давила на слабых и потакала сильным. Несмотря на все ее проповеди, немецкий канцлер стала мощнейшим брокером современности. От Москвы до Пекина и Анкары - никто не разбирается в искусстве договариваться лучше, чем она", - пишет издание.

Читайте такжеThe Economist: ЕС придется снять "розовые очки" и увидеть реальную РоссиюОткрытие границ для беженцев, как ничто другое, создало миф о Меркель как о "миссис Нравственность". Но это была резкая смена стратегии, которая была проведена несмотря на многочисленные недостатки и огромную цену, переложенную на других. У соседей в ЕС не было выбора, когда им сказали, что они должны "принять часть беженцев". Потому что заявление Меркель о том, что Германия может "разобраться" с притоком людей, стало политически токсичным в стране. Греция до сих пор страдает от последствий в то время, когда Меркель прощает все автократу в Турции. Даже тогда, когда его флот вторгается в воды стран ЕС.

А еще есть Китай. Радикальное переосмысление цепей поставок, основанных на китайском производстве, было на повестке дня во всех странах Запада. Но те, кто продвигал совместные усилия в противовес Пекину, не ждали большой помощи от Германии. Всего неделю назад Меркель сказала на пресс-конференции: "Существует много причин сотрудничать с Китаем, в частности защита климата и другие проблемы. Не думаю, что разрыв - это путь вперед".

Дружественная эко-риторика Меркель об общих целях Берлина и Пекина - это лишь удобный способ скрыть безнравственность ее желания и дальше торговать с Китаем. С момента, когда Меркель стала канцлером в 2005 году, она 12 раз посетила Китай, который стал крупнейшим рынком для немецкого экспорта. Главные промышленные двигатели, такие как BMW, Mercedes и Siemens, не только очень хорошо ведут бизнес с Пекином, но и выполняют лоббистскую работу для него в Берлине.

Читайте такжеForeign Policy: В Уханэ через год после вспышки COVID-19 жертвы до сих пор напуганы и подавлены цензуройБизнес с Китаем приносит хорошие доходы. Но было бы наивно думать, что можно чего-то достичь в вопросе нарушений прав человека или агрессии против соседей, к которым прибегает Пекин. Старая теория о том, что торговля поощрит Китай "вестернизироваться", окончательно провалилась.

Будучи точно не моральным героем, Меркель спонсировала бизнес-сделки с авторитарными режимами и отбрасывала на обочину жертв злоупотреблений властью в России, Китае и за их пределами. Хуже то, что во главе с наиболее вероятными преемниками из ХДС, такими как Армин Лашет и Маркус Содер, Германия после Меркель, скорее всего, продолжит "мироточить святостью" и в то же время вести дела с богатыми деспотами. И нельзя сказать, что никто об этом не предупреждал.

Куда денется Меркель?

Ангела Меркель занимает пост федерального канцлера Германии с 2005 года. До нее председателем немецкого правительства был Герхард Шредер.

В октябре 2018 года она заявила, что уйдет с поста председателя своей партии ХДС, но останется канцлером до конца текущей каденции. Новым лидером политической силы стала Аннегрет Крамп-Карренбауер, которая также занимает пост министра обороны Германии.

В новогоднем поздравлении Меркель подтвердила намерение уйти из политики после выборов в 2021-м году. Так что это было ее последнее новогоднее обращение к немцам.

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Перевод: Лесь Дымань