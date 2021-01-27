Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что США твердо будут отстаивать свои национальные интересы.
Читайте такжеПрезидент Польши призвал ЕС ужесточить санкции против РоссииКак сообщает пресс-служба Белого дома, об этом Байден сообщил во время своего первого со времени вступления в должность телефонного разговора с российским лидером.
Отмечается, что Байден поднял вопросы, вызывающие обеспокоенность, в том числе по поводу хакерской атаки на инфраструктуру компании SolarWinds, о сообщениях о том, что "Россия установила вознаграждение за американских солдат в Афганистане", вмешательстве в выборы в США в 2020 году, а также отравлении критика Кремля Алексея Навального.
"Президент Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо для защиты своих национальных интересов в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам", - отмечается в сообщении Белого дома.
Также сообщается, что Байден и Путин согласились поддерживать открытую и постоянную коммуникацию.
Отравление Навального: что случилось с оппозиционером
- Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.
- Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у Алексея Навального «токсическое отравление».
- Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.
- 2 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что, по информации правительства Германии, политика отравили веществом из группы "Новичок".
- 3 сентября, Песков заявил, что нет "ни одного повода" обвинять Россию в отравлении Навального ядом «Новичок».
- 4 сентября эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ подтвердили, что нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.
- 4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.
- 9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в Организацию по запрещению химического оружия.
- 10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.
- Правительство ФРГ заявило, что наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данными трех независимых лабораторий, в том числе экспертами из Франции и Швеции.
- 14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.
- 21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и обнародовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram