Во время первого телефонного разговора президент США поднял вопросы, в частности, по поводу российской хакерской атаки на инфраструктуру компании SolarWinds, о вмешательстве в выборы в США в 2020 году, а также отравлении критика Кремля Навального.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что США твердо будут отстаивать свои национальные интересы.

Читайте такжеПрезидент Польши призвал ЕС ужесточить санкции против РоссииКак сообщает пресс-служба Белого дома, об этом Байден сообщил во время своего первого со времени вступления в должность телефонного разговора с российским лидером.

Отмечается, что Байден поднял вопросы, вызывающие обеспокоенность, в том числе по поводу хакерской атаки на инфраструктуру компании SolarWinds, о сообщениях о том, что "Россия установила вознаграждение за американских солдат в Афганистане", вмешательстве в выборы в США в 2020 году, а также отравлении критика Кремля Алексея Навального.

"Президент Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо для защиты своих национальных интересов в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам", - отмечается в сообщении Белого дома.

Также сообщается, что Байден и Путин согласились поддерживать открытую и постоянную коммуникацию.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у Алексея Навального «токсическое отравление».

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

2 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что, по информации правительства Германии, политика отравили веществом из группы "Новичок".

3 сентября, Песков заявил, что нет "ни одного повода" обвинять Россию в отравлении Навального ядом «Новичок».

4 сентября эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ подтвердили, что нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в Организацию по запрещению химического оружия.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

Правительство ФРГ заявило, что наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данными трех независимых лабораторий, в том числе экспертами из Франции и Швеции.

14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.

21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и обнародовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

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Автор: УНИАН