Один из северокорейских чиновников заявил, что Москва "вправе выбрать любой вид ответного удара".

Высшие военные чины Северной Кореи раскритиковали США за расширение военной помощи Украине. В Пхеньяне предупредили, что такие действия могут спровоцировать "новую мировую войну".

Издание Reuters пишет, что спустя несколько дней после визита президента России Владимира Путина в Пхеньян Пак Чон, один из высокопоставленных военных чиновников Северной Кореи, заявил, что Москва "вправе выбрать любой вид ответного удара", если Вашингтон продолжит толкать Украину к "прокси-войне" против России.

"Это может спровоцировать более сильный ответ со стороны Москвы и "новую мировую войну", - заявил Пак.

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Он сослался на комментарии Пентагона о том, что украинские войска могут использовать поставляемое США оружие для нанесения ударов по российским силам в любом месте по ту сторону границы с Россией.

Кроме того, заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Канг Иль заявил, что отправка США авианосца к Корейскому полуострову - это "очень опасная" демонстрация силы, оставляющая двери открытыми для "подавляющей, новой демонстрации сдерживания" Северной Кореи.

Отношения Москвы и Пхеньяна – последние новости

Вашингтон и Сеул все больше тревожит углубление военного сотрудничества между Россией и Севером, и они обвиняют их в нарушении международных законов, торгуя оружием для России, чтобы использовать его против Украины. Москва и Пхеньян отрицают факт передачи оружия.

Пакт, подписанный Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время визита российского президента в Пхеньян на прошлой неделе, обязывает каждую из сторон оказывать немедленную военную помощь другой стороне в случае вооруженной агрессии против одной из них.

Аналитики считают, что пакт заложит основу для торговли оружием между двумя странами и будет способствовать их антиамериканской и антизападной коалиции.

Высокопоставленные чиновники Южной Кореи, США и Японии "самым решительным образом" осудили углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

Россия, возможно, получила около 1,6 миллиона артиллерийских снарядов из Северной Кореи с августа по январь, сообщила газета Washington Post, проанализировав данные американской некоммерческой организации C4ADS, занимающейся вопросами безопасности, которые свидетельствуют о 74 000 метрических тонн взрывчатых веществ, перевезенных из дальневосточных портов России на другие объекты, в основном вдоль границ вблизи Украины.

Также сообщалось, что Северная Корея планирует отправить строительные и инженерные силы на оккупированные Россией территории Украины уже в следующем месяце для проведения восстановительных работ.

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