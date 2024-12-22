Ключевое преимущество северокорейских войск заключается в их количестве, считает Нарожный.

Сейчас участие в боевых действиях против Украины принимает 10-11 тысяч военных КНДР. Об этом в эфире "Radio NV" со ссылкой на данные ГУР сообщил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Вся группировка врага на территории, где ведутся боевые действия, - примерно 500-550 тысяч бойцов. То есть текущие 10 тысяч северокорейцев - это 2%, на грани статистической погрешности. Их присутствие никак не влияет на ход боевых действий. Но у Северной Кореи армия - 1,5 млн бойцов. И они абсолютно реально способны отправить 100-150 тысяч бойцов", - сказал Нарожный.

Он отметил, что эти войска имеют ряд проблем на фронте. И одна из ключевых - языковой барьер в подразделениях.

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"По сообщениям россиян, они говорят, что на 100 северокорейцев есть 1-2 переводчика. Это очень мало. Это означает, что те, кто идут в бой - не контролируемые. Их отправили, а дать какой-то приказ, отозвать - это нереально. И, по сообщениям ГУР, уже был френдлифаер, когда северокорейцы стреляли в "ахматовцев". Я думаю, что эти ситуации будут повторяться", - добавил Нарожный.

По словам эксперта, основная ценность северокорейских военных для россиян заключается не в их качественной подготовке или опыте, а в большом количестве.

"Кроме большого количества, их боевые способности очень низкие. Они воюют по лекалам 60-70 лет. Они не представляют, что такое современный бой, как действовать против беспилотников. Они кучкуются на поле боя. Но их основная ценность - это большое количество. Они научатся, получат свой опыт. Как было с "вагнеровцами" - первые были также очень неэффективны. А последние 10% были очень мощные", - пояснил Нарожный.

Войска КНДР в войне против Украины: последние новости

Накануне журналисты The Telegraph сообщили, что Северная Корея планирует отправить большее количество своих военных на войну против Украины. По мнению экспертов, эти войска могут стать обузой для россиян на фронте из-за отсутствия реального боевого опыта и проблем с коммуникацией.

Между тем журналисты Business Insider отмечают, что несмотря на большие потери, северокорейские войска начинают адаптироваться на фронте. Главный вопрос - насколько качественно военное руководство РФ сможет интегрировать северокорейские войска в свои подразделения.

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