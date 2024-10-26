Аналитики считают, что среди прочего, это может быть военная или финансовая помощь, а также технологии, связанные с ядерным оружием.

В обмен на отправку своих военных на войну против Украины, КНДР ожидает от РФ технической помощи для совершенствования собственной ядерной и ракетной программ.

Такое мнение высказали американские эксперты. "Северная Корея будет ожидать от Кремля щедрого вознаграждения в обмен на ее военный вклад", - заявил посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук. Он предположил, что это может быть военная или финансовая помощь, а также технологии, связанные с ядерным оружием, пишет Голос Америки.

Старший аналитик по вопросам обороны корпорации Rand Брюс Беннетт считает, что Ким Чен Ын теперь может "побудить Россию получить гораздо больше", отправляя собственных солдат на войну в Украине. "Есть много технологий, которые Ким хотел бы получить от России", - сказал он.

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Научный сотрудник по ядерному сдерживанию и противоракетной обороне Heritage Foundation Роберт Питерс сказал, что конечная цель для северокорейского диктатора может заключаться в восстановлении альянса с РФ, для оптимизации ее ракетной и ядерной программ.

Питерс добавил, что Ким может попросить Путина оказать техническую помощь для эффективной миниатюризации ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет, нацеленных на США.

Сотрудник Индийско-тихоокеанской программы Wilson Center Сон Юн Ли, считает, что Россия могла пообещать Пхеньяну чувствительную ядерную технологию. В обмен на отправленных военных КНДР может ожидать атомные подводные лодки, военные спутники и технологии возвращения межконтинентальных баллистических ракет в земную атмосферу.

Еще одно преимущество для Северной Кореи заключается в том, что ее войска могут получать плату в твердой валюте. "Финансовая выгода от этого развертывания может показаться относительно небольшой, но она важна для Северной Кореи", - прокомментировал Трой Стангароне, директор Центра корейской истории и государственной политики Wilson Center. "... Пхеньян будет зарабатывать чуть менее $10 млн в месяц от 3000 военных, которые уже были развернуты", - поделился подсчетом Стангароне.

Генерал армии США в отставке, занимавший должность командующего вооруженными силами США в Корее с 2018 по 2021 год, Роберт Абрамс сказал, что развертывание северокорейских солдат не изменит военную ситуацию для РФ. "РФ теряет 10 тыс. солдат примерно каждые 10 дней, поэтому это развертывание 10 тыс. северокорейских солдат заметно не изменит результат", - пояснил свою точку зрения генерал.

"Однако развертывание северокорейских солдат имеет значительный символизм как для Северной Кореи, так и для России: это очевидный результат недавнего соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией", - добавил Абрамс.

Договор между РФ и КНДР

В июне Путин и Ким Чен Чен Ын подписали договор о партнерстве, который обязал Россию и Северную Корею немедленно оказать военную помощь всеми доступными средствами, если любая из них подвергнется нападению третьей страны.

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