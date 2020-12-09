Парень с травмами в одиночку доплыл до берега, после чего прошел еще 300 метров, добрался до парковки и обратился к людям за помощью.

В Австралии серфер выжил после нападения большой акулы, хотя никого не было рядом, чтобы мгновенно оказать помощь.

Читайте такжеГолая модель Playboy нырнула в океан к акулам-людоедам (фото)Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что встреча с акулой произошла в заливе Д'Эстрис, расположенном у южного побережья острова Кенгуру.

«Я сидел на доске и внезапно ощутил какой-то удар в левый бок. Мне показалось, что меня сбил грузовик. Она укусила меня за спину, ягодицы, локоть и оторвала кусок доски. Я мельком увидел ее, когда она уже отпустила меня, и после этого она быстро исчезла», – рассказал серфер.

Несмотря на травмы от укусов, 29-летний серфер в одиночку доплыл до берега, после чего прошел еще 300 метров, добрался до парковки и обратился к людям за помощью.

Сначала к нему прибыли медики и оказали помощь на месте, после чего парень был доставлен в больницу. Фельдшер Майкл Рашби, оказавший ему помощь, рассказал, что у него были серьезные рваные раны на спине, ягодицах и ноге, что указывало на то, что акула была довольно крупной.

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Автор: УНИАН