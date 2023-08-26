Белград говорит, что выступление премьера на Крымской платформе ничего такого не значило.

Сербия не считает себя участником Крымской платформы и не поддерживает официальную декларацию саммита платформы, который состоялся на этой неделе. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, которого цитирует сербское издание Politika.

Он отметил, что выступление премьер-министра Аны Брнабич по видеосвязи на саммите Крымской платформы 23 августа не означает участие Сербии в этой дипломатической инициативе.

"Есть манипуляции, связанные с так называемой Крымской платформой, к которой якобы присоединилась Сербия... Премьер-министр участвовал в работе того заседания через аудио - и видеообращение, но мы не поддержали и не приняли текст Крымской платформы, потому что он выходит за те рамки, которые для нас приемлемы", – сказал Дачич.

Видео дня

Дачич напомнил, что Сербия на международных собраниях говорит о необходимости защиты территориальной целостности и осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но не присоединяется к санкциям против России.

Следует отметить, что накануне этого заявления Дачич провел встречу с послом России в Сербии.

Участие Сербии в Крымской платформе

Открывая саммит Крымской платформы 23 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в этом году к платформе впервые присоединилась Сербия. Выступая на этом же саммите дистанционно, премьер Сербии Ана Брнабич заявила о поддержке территориальной целостности Украины и выразила соболезнования украинцам из-за страданий, вызванных войной. Однако она ни словом не упомянула, что эти страдания причинила Россия, и что Россия является тем, кто оккупировал Крым.

Этому предшествовала встреча Владимира Зеленского со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.

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