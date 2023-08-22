Президент Украины назвал разговор со своим сербским коллегой "открытым, честным и продуктивным".

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с известным своими пророссийскими взглядами президентом Сербии Александаром Вучичем. Глава государства заявил, что разговор был "открытым, честным и продуктивным".

"Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что говорил с Вучичем о развитии отношений между странами, который является "общим интересом".

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Отношения Сербии и Украины - что известно

Ранее лидеры Сербии и Украины встречались лишь раз - в июне на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Поэтому у президентов был только короткий разговор лицом к лицу.

Президент Сербии известен своей привязанностью к России и неоднозначными взглядами на войну в Украине. В частности, Вучич заявлял, что его правительство не будет мешать поставкам сербского оружия в Украину. Однако, он уточнил, что "не приветствует" такие действия. В то же время, Сербия оказывала Украине гуманитарную помощь, в частности после подрыва россиянами Каховской ГЭС и затопления десятков окрестных населенных пунктов.

Также недавно стало известно, что Сербия заявила о готовности помочь Венгрии с транзитом российского газа в обход Украины.

Несмотря на это Сербия входит в число 11 стран юго-восточной Европы, которые во время Балканского саммита, который сейчас проходит в Греции, подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.

В течение последних несколько дней продолжается "турне" Зеленского по европейским странам. В частности, глава государства посетил Нидерланды, Данию, Швецию, а в понедельник, 21 августа, прибыл в Грецию для участия в Балканском саммите.

Во время этих визитов президент Украины провел переговоры с лидерами этих и других государств. Так, по результатам переговоров Дания и Нидерланды объявили о передачу Украине десятков западных истребителей F-16.

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