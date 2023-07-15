Также Белград предлагает временное убежище для граждан Украины, пострадавших в результате подрыва ГЭС.

Правительство Сербии передаст Украине гуманитарную помощь для преодоления гуманитарной катастрофы в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Как сообщает РТС, пакет помощи содержит товары и лекарства от Республиканской дирекции товарных резервов и товары от Комиссариата по делам беженцев и миграции.

Также Белград предлагает временное убежище для граждан Украины, пострадавших в результате подрыва ГЭС.

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Кроме того, правительство Сербии выделило средства для детской академии футбола киевского "Динамо". Для юношей обустроят спортивно-реабилитационный лагерь с питанием, проживанием и возможностью тренироваться.

Позиция Сербии относительно войны РФ против Украины

Сербия традиционно рассматривается как союзник Москвы, но в последнее время президент Александар Вучич начал допускать возможность ввести санкции против РФ.

Сербия также не признает Крым территорией России.

В июне Вучич заявил, что Сербия не против, чтобы ее оружие попадало в Украину.

Сербия в этом году уже провела совместные масштабные военные учения с НАТО.

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