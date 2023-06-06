Сербия, похоже, постепенно выходит из орбиты российского влияния.

Сербия не возражает против того, чтобы ее оружие через посредников попадало в Украину. Об этом в обтекаемой форме заявил президент страны Александар Вучич в интервью Financial Times.

Издание отмечает, что ранее Сербия отказалась присоединиться к западным санкциям против России, но теперь Белград, похоже, сменил тактику. По словам Вучича, ему известно о том, что сербские боеприпасы попадают в Украину через посредников, и что он не планирует это останавливать.

"Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что это может произойти. Какая альтернатива для нас? Не производить? Не продать?" – заявил он.

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FT отмечает, что такая смена ориентиров Сербии, вероятно, находится в прямой связи с решением США, НАТО и ЕС поддержать Белград в недавней вспышке этнической напряженности в Косово. О том, что эта связь действительно есть, изданию рассказали сразу три западных дипломата, работающие в регионе.

На прямой вопрос журналиста, пошла ли Сербия преднамеренно на поставки оружия Украине, чтобы получить симпатии Запада в вопросе Косова, Вучич заявил о стремлении Белграда действовать "нейтральным образом".

"Но я не дурак. Я знаю, что часть оружия может оказаться в Украине", – сказал он.

Также Вучич признал, что Сербия идет "по натянутому канату" между Москвой и западными державами, но не будет помогать военным усилиям России.

"Мы присоединились ко всем резолюциям ООН, [осуждающим полномасштабное вторжение России в Украину]. Мы присоединяемся к запретам на реэкспорт, например, на [технологии] двойного назначения в дронах. Мы не будем хабом для реэкспорта чего-то в Россию", – заверил сербский лидер.

Вучич добавил, что времена, когда он общался с президентом России Владимиром Путиным каждые три месяца, прошли, отметив, что уже год не выходит на связь с Кремлем, кроме приема гостей из Москвы.

"Такого никогда не случалось раньше", — признался Вучич.

Поставки сербского оружия в Украину – что известно

В ходе апрельского скандала с утечкой секретных документов Пентагона стало известно, что сербское оружие поставляется в Украину, хотя Сербия традиционно считается самым близким союзником РФ в "дальнем" зарубежье.

Хотя документы утверждали, что Белград осуществлял поставки оружия вполне осознанно, сербские власти поспешили заявить, что оружие попало в Украину не по их воле, а было нарушением условий сделки со стороны покупателя.

Позднее президент Вучич даже заявил, что сербское правительство будет выкупать оружие непосредственно у своих производителей, чтобы они не продавали его в Украину бесконтрольно.

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