По его словам, обещать было бы безответственно.

Президент Сербии Александр Вучич не может "поклясться", что Белград не присоединится к западным санкциям против России, но надеется, что до этого не дойдет.

"Цветами и медом я не клянусь, как поется в песне, что мы ничего по санкциям делать не будем, и клясться не могу, потому что это было бы безответственно. Но твердость нашей позиции такова, что нам пока не приходилось этого делать", - сказал он в эфире Happy TV, пишет Balkan Insight.

Он добавил, что Сербия заняла рациональную, серьезную и трудно сохраняемую позицию в отношении санкций "из-за всего, что произошло в 1990 годы", имея в виду бомбардировки НАТО Югославии.

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Позиция Сербии по войне

Напомним, что Сербия не стала вводить санкции против России, хоть осудила вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

Весной они проголосовали за исключение России из Совета ООН по правам человека, а осенью - осудили попытку аннексии четырех областей Украины.

Как известно, мажоритарным акционером единственной компании, занимающаяся добычей и импортом нефти в Сербии, является российская "Газпром нефть".

Недавно Вучич осудил вербовку граждан Сербии в российскую ЧВК "Вагнер", сказав, что дружественные страны так не поступают. Он заявил, что сербов, отправившихся воевать в Украину, арестуют.

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