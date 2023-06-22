Решение было принято единогласно.

Министра экономики Сербии Раде Баста, который призвал правительство ввести санкции против России, отправили в отставку.

Как пишет сербское издание Kurir, министра уволили по просьбе лидеров Социалистической партии Сербии Ивицы Дачича и Драгана Марковича Пальмы. Он не присутствовал на сегодняшнем заседании правительства.

"Одним из пунктов повестки дня было изменение предложения Социалистической партии Сербии. Премьер-министр лишь отметил, что его единогласно уволили и перешел к другому пункту", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 13 марта министр призвал правительство Сербии срочно объявить о введении санкций против РФ.

"Наша страна уже платит высокую цену за то, что не вводила санкции против России, и она становится невыносимой. Как министр экономики, я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, и мы храним молчание. Вот почему я за введение санкций против России, я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и полностью ему доверяю", - цитировал его Serbia.postsen.

Также СМИ пишут, что Баста поддержал протесты оппозиции и призвал своих коллег из правительства выйти на улицы.

Позиция Сербии по войне

Несмотря на то, что власти Сербии не признают псевдореферендумы, которые РФ провела на оккупированных территориях Украины, Белград сохраняет отношения с Москвой и отказывается вводить против нее санкции.

В СМИ появлялась информация, что Сербия может выбрать сторону Запада в этом конфликте. В марте сербский президент Александр Вучич сказал, что не может "поклясться", что они не присоединятся к санциям.

Также весной он осудил вербвку сербов в российскую ЧВК "Вагнер", сказав, что "дружественные страны так поступать не должны". Тем, кто стал наемником, в Сербии грозит арест.

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