Страна не хочет допустить применение оружия своего производства на поле боя.

Сербия намерена выкупать все вооружение у внутренних производителей. Таким способом государство стремится препятствовать попаданию военной продукции собственного производства на поле боя в Украину.

Соответствующее заявление сделал президент страны Александр Вучич в эфире сербского телевидения. По словам лидера, он осознает, что существуют шансы попадания вооружения, изготовленного в Сербии, на фронт в Украине. Его могут обнаружить как у оккупантов, так и у ВСУ.

А Сербия хочет устранить основания для предположений, что страна предоставляет военную помощь той или иной стороне. Заодно Белград стремится укрепить собственную армию. По этим причинам было принято решение выкупать все оружие у внутренних производителей.

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"Мы производим боеприпасы, продаем, когда просит, например, Испания. Окажутся ли они в конечном счете в Украине? Возможно. Знаем ли мы, что так может произойти? Мы знаем, но какой у нас выбор? Надо ли разрывать долгосрочные контракты с Америкой, которая закупает треть, четверть боеприпасов – вы хотите заводы закрыть? Чтобы нам никто не сказал, что наше оружие идет туда — в ближайшие три года Вооруженные силы Сербии будут закупать все оружие и технику", — заявил Вучич.

Поставки оружия от Сербии в Украину: что известно

В "слитых" секретных документах Пентагона была информация о готовности Белграда отправить военную помощь Киеву в ближайшем будущем. При этом страна якобы отказалась обучать бойцов ВСУ.

Сразу после публикации этих сведений в СМИ министр обороны Сербии Милош Вучевич выступил с опровержением. Он заявил: "Мы более десяти раз отрицали эту ложь, и вот мы снова это делаем. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, ни окружающим этот конфликт странам".

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