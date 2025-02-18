Президент напомнил, что Украина отказалась идти на ультиматумы в 2022 году и теперь тоже не пойдет на него.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается соглашаться на ультимативные требования России.

Об этом глава государства сказал во время общения с общественностью в Посольстве Украины в Анкаре.

Президент Украины напомнил, что в 2022 году Россия ночью начала полномасштабное нападение на Украину, и украинцы взяли в руки оружие, чтобы защищать государство без помощи ни одной страны мира.

"Никто Украине в этот момент не помогал. А потом, когда все увидели, что Путин не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные, что никуда не побежал президент Украины, и тогда все поняли, что надо помочь Украине. И только тогда началась та или иная помощь - в разных объемах от разных стран", - отметил Зеленский.

В то же время, как сказал глава государства, в этот момент Россия поставила Украине ультиматум по уменьшению численности Вооруженных сил Украины, по признанию оккупированных территорий Украины территориями России, а еще Россия хотела поставить пророссийское руководство в Украине, чтобы "оно полностью было в вертикали Путина".

"И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят. Но они происходят между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы - откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет?", - подчеркнул Зеленский.

Также он вспомнил, что в 2022 году Россия делала такой же ультиматум на встрече в Беларуси и затем в Стамбуле.

"Мы с вами понимаем, что никаких договоренностей ни во время оккупации Киева с россиянами, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси, никаких договоренностей во время встречи в Турции у нас с россиянами не было. Я, как президент Украины, никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более, идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент прокомментировал, кого Украина видит за возможным столом переговоров.

"Мы видим тех, кто способен дать гарантии безопасности для Украины. Мы видели Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз плюс другая Европа, которая не в Европейском Союзе. И это касается и Турции. Мы не против, если Турция будет готова давать Украине гарантии безопасности", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что об этом сегодня будет говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Россия оживила повторение своих ультимативных требований

Как сообщал УНИАН, Россия начала чаще повторять свои ультимативные требования после вступления президента США Дональда Трампа в должность и его телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Среди различных требований говорится о том, что полный запрет на членство Украины в НАТО является ключевым требованием России для прекращения войны.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин постоянно начал повторять, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права подписывать документы по итогам возможных переговоров с Москвой. По мнению вождя Кремля, Зеленский якобы не имеет "легитимности".

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