Собеседники, в частности, обсудили ситуацию внутри Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время посетит Москву.

Об этом сообщается на сайте главы белорусского государства по итогам телефонного разговора Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся 30 августа.

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«Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время. Она, в частности, состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко и Путин обсудили «наиболее актуальные на сегодня вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Беларуси». Отдельно лидеры стран поговорили об обстановке и вокруг Беларуси, добавили в пресс-службе.

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, а его основной оппонент Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. 14 августа задержанных начали отпускать.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

На сегодня, 30 августа, день 66-летия Александра Лукашенко, в Беларуси запланированы масштабные митинги.

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Автор: Светлана Закелова