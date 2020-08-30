Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время посетит Москву.
Об этом сообщается на сайте главы белорусского государства по итогам телефонного разговора Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся 30 августа.
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«Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время. Она, в частности, состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Лукашенко и Путин обсудили «наиболее актуальные на сегодня вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Беларуси». Отдельно лидеры стран поговорили об обстановке и вокруг Беларуси, добавили в пресс-службе.
Протесты в Беларуси: хроника событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, а его основной оппонент Тихановская - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- На сегодня, 30 августа, день 66-летия Александра Лукашенко, в Беларуси запланированы масштабные митинги.
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