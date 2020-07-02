Die Zeit: Германия не заставит ЕС "воевать" с США за "Северный поток-2"

Российский газопровод останется исключительно немецкой проблемой, несмотря на попытки лояльных к Москве политиков настроить весь союз против американских санкций.

Партия "Левых" пригласила его. После долгого перерыва бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова появился в Бундестаге. Он принял участие в публичных слушаниях Комитета по вопросам экономики, посвященных новым санкциям США против газопровода "Северный поток-2" и компаний, связанных с ним.

В глазах "Зеленых", либералов и христианских демократов Шредер - опальная фигура. Будучи председателем совета директоров "Северного потока-2", он точно не может претендовать на роль независимого эксперта, - пишет Die Zeit. Из-за переполненности зала комитета журналистов попросили покинуть помещение и смотреть трансляцию. В конце концов, ожидаемый спектакль отменили. Бывшему канцлеру позволили говорить лишь тогда, когда депутаты задавали ему вопросы.

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И вот в таких случаях он начинал рассказывать все преимущества, которые российская "труба" несет Западной Европе, и о большой цене остановки строительства под давлением санкций США. Депутаты от "Зеленых" и "Свободных демократов" поставили под сомнение участие Шредера в слушаниях, поскольку он российский лоббист, который работает на российскую фирму. На это экс-канцлер ответил, что его пригласили в комитет, поэтому он пришел.

Издание пишет, что если Конгресс примет новые санкции против газопровода, компании, причастные к его построению, а также органы сертификации почувствуют на себе наказание со стороны США. Более 120 компаний из Германии и других стран Европы работают или работали над "Северным потоком-2". Поэтому их деятельность и многомиллиардные инвестиции под угрозой. У санкций есть все шансы вступить в действие. Потому что республиканцы и демократы их одинаково поддерживают.

И чем тверже становится решимость обеих партий в Вашингтоне в вопроссе введения санкций против Германии, тем большей становится недоверие к США в Берлине. Политические лагеря сближаются, свидетельством чего стало заседание комитета. До этого времени немецкие политики ссорились из-за "Северного потока-2". Социал-демократы поддерживали российский проект, многие члены ХДС/ХСС скептически относились к нему, а "Зеленые" были ярыми критиками. Но теперь все они объединились против американских санкций. Эксперты говорят, что они нарушают международный закон.

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Именно поэтому Шредеру не пришлось слушать критику о его роли в реализации энергетических проектов России. Вместо этого он смог требовать введения санкций ЕС против США, чтобы защитить "Северный поток-2". По его словам, санкции против российской "трубы" - это лишь начало широкой политизации торговых отношений. Именно поэтому федеральное правительство Германии должно уже сейчас "надавить" на Еврокомиссию, чтобы запустить механизм санкций.

"Сопротивление начинается!", - произнес Шредер.

Но мало кто его поддержал. Например, представитель "Восточного комитета немецкой экономики" Михаэль Хармс хоть и поддержал переговоры в Брюсселе и Конгрессе США, не стал поддерживать идею введения санкций ЕС в ответ.

В общем, мало что указывает на возможность совместных европейских действий в этом вопросе. В конце концов, Польша призвала США еще жестче наказать "Северный поток-2".

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А после обновления в 2019 году европейской газовой доктрины, которая ограничивает право "Газпрома" использовать новый трубопровод, даже Франция не стала на сторону Германии. Хотя в проекте "Северный поток-2" принимает участие французский концерн.

Поэтому Германии не стоит рассчитывать на солидарность всех 27 стран ЕС. Эксперт Европейского совета международных отношений Джонатан Хакенбройх посоветовал обсуждать в Брюсселе не "Северный поток-2", а сами американские санкции. Но российский трубопровод останется, прежде всего, проблемой Германии.

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