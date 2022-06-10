Межправительственное соглашение между Москвой и Токио о сотрудничестве в сфере промысла морских живых ресурсов действовало с 1998 года - теперь оно аннулировано.

Представитель Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Россия лишит Японию права добывать рыбу у Курильских островов.

"Мы уже, по сути, ограничили их право (на вылов рыбы - ред.), причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято", - сказал чиновник для росСМИ.

В Кремле надеются, что российские компании зайдут в этот сектор экономики.

Межправительственное соглашение между Москвой и Токио о сотрудничестве в сфере промысла морских живых ресурсов действовало с 1998 года. Оно позволяло японским рыбакам вести промысел у южных Курильских островов в рамках квоты, выделяемой Москвой.

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва приостанавливает действие российско-японского соглашения о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов.

Япония не замедлила с ответом: они прекратят с 17 июня поставлять в Россию свои грузовики, самосвалы, бульдозеры, локомотивы, туннельные эскалаторы, станки и транспортные машины.

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда пояснил, что решение принято в связи с решением Кабинета министров Японии о запрете на экспорт в Россию продукции, что "способствует укреплению промышленной инфраструктуры". России отныне будет сложнее обслуживать собственную промышленность и перевозить товары различного назначения.

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