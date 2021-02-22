Если Европа и введет новые санкции против Кремля, то только мягкие, хотя она хорошо видит настоящие российские "болевые точки".

Отношения между Евросоюзом и Россией становятся все прохладнее из-за преследования критика Кремля Алексея Навального. Непосредственно перед обсуждением новых санкций ЕС против Москвы в понедельник, российский суд подтвердил приговор, согласно которому оппозиционера бросят на 2,5 года в тюрьму.

Кроме того, Навального оштрафовали за "клевету" против ветерана Второй мировой войны. А еще в минувшую среду Европейский суд по правам человека призвал Москву немедленно отпустить оппозиционера, - напоминает Die Welt. Европейцы несколько дней совещались, как отреагировать на дело Навального. Вечером в воскресенье министры иностранных дел ряда стран ЕС встретились в Брюсселе с соратником Навального Леонидом Волковым и еще одним критиком Кремля. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг теперь ожидает, что ЕС одобрит новые санкции против Москвы. По его словам, они должны быть "юридически неоспоримыми".

Читайте такжеРоссия находится в конфронтации с Евросоюзом - БоррельПредседатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макаллистер (ХДС) тоже заявил: "Я ожидаю, что министры иностранных дел ЕС анонимно проголосуют и поддержат дополнительные санкции". Новый пакет наказаний будет включать блокировку активов и запрет пересекать границы ЕС. Впервые основанием для санкций станет санкционный механизм, нацеленный против нарушителей прав человека, который был одобрен в декабре. Министры иностранных дел сегодня поручат Европейской службе внешних дел (EEAS) составить список людей, ответственных за осуждение Навального и попытку его убить. И с европейской точки зрения, это вполне безопасный шаг.

"Но будет ли этих санкций достаточно, чтобы заставить Москву "переосмыслить и улучшить ситуацию в стране", как говорят дипломаты ЕС? В союзе до сих пор продолжаются ожесточенные споры об этом. Польша и страны Балтии хотят еще и новых экономических наказаний. Зато такие страны, как Германия, Франция, Австрия и Кипр давят на тормоза", - пишет издание.

"Нечто большее, чем санкции против отдельных людей, просто невозможно", - сказал неназванный участник переговоров в Брюсселе.

Die Welt пишет, что Евросоюз оказался в "ловушке Путина". В марте главы государств и правительств хотели обсудить новую стратегию в отношении Москвы. Но до сих пор совершенно не понятно, в какое направление она будет направлена. Какая пропорция жесткости и диалога будет правильной? Особенно учитывая то, что европейцам нужна Россия, чтобы решить ключевые конфликты, такие как война в Сирии и Ливии.

Читайте такжеBloomberg: Байден сможет давить на Кремль благодаря продлению действия ядерной сделки"К сожалению, отношения с Москвой достигли новой самой низкой точки после последних событий. Поведение с Навальным или высылка трех дипломатов ЕС - это лишь очередные причины среди многих других для пересмотра европейской стратегии в отношении России", - сказал МакАллистер.

Будут ли более жесткие санкции против Москвы в будущем? Две важнейшие страны ЕС: Германия и Франция, - вряд ли это поддержат. Экономические санкции были введены в прошлом и действительны до сих пор. Они главным образом нацелены против государственных банков и компаний в сфере нефти и газа. А это важнейшие для российских властей сектора. В Москве часто утверждают, что санкции никак не повлияли на российскую экономику. Или вообще только оживили "импортозамещение". Но по словам эксперты в сфере энергетики из Московской школы управления "Сколково" Татьяны Митровой, ситуация на самом деле противоположная.

Западные санкции ограничили потенциал развития газовой и нефтяной промышленности России. Москва способна поддерживать объемы добычи. Но без западных технологий и инвестиций российская энергетика не может расти.

Первый пакет трансатлантических санкций был введен после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Он был относительно мягким. Определенным людям запретили пересекать границу, счета россиян и некоторых российских компаний были заморожены. Особенно это касалось тех, которые базировались в Крыму. Например, именно поэтому после семи лет аннексии оккупированный украинский полуостров - до сих пор зона роумнига для российских мобильных операторов. Для них Крым - это другая страна.

Читайте такжеGlobe and Mail: Может ли Навальный свергнуть режим Путина?Крупнейшие российские государственные банки не открыли филиалы на полуострове. Адресные санкции тем временем ударили не только по главарям боевиков на Донбассе, но и по российским высокопоставленным чиновникам и политикам, которые продвигали аннексию Крыма. После уничтожения рейса MH17 над Донбассом санкции были усилены во многих сферах, - объясняет финский экономист Иикка Корхонен. Появилось эмбарго на продажу оружия и экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и военных целях. Продажа технологий для добычи нефти тоже была запрещена санкциями. В частности, нельзя продавать России плавучие буровые платформы. Это замедлило российскую экспансию в Арктике.

Санции ЕС против РФ из-за Навального: что известно

15 октября 2020 года Совет Европейского Союза ввел санкции против 6 человек и одного учреждения из-за отравления Навального.

В частности, санкции были введены против начальника Управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, заместителей министра обороны РФ Павла Попова и Алексея Криворучко, а также против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления летом 2020 года. Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

18 января суд арестовал оппозиционера. Позже суд принял решение отправить Навального в колонию по так называемому делу «Ив Роше» на 2 года и 5 месяцев.

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Перевод: Лесь Дымань