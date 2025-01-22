Премьер-министр Польши согласился с мнением Трампа о необходимости увеличить расходы на оборону.

Президент США Дональд Трамп прав в том, что касается ответственности Европы за значительное увеличение расходов на оборону, считает премьер-министр Польши Дональд Туск. Выступая в Европейском парламенте, он заявил, что "если Европа хочет выжить, ей нужно быть вооружённой".

При этом Туск назвал Трампа "другом Европы" и поддержал его требование о необходимости увеличить расходы на оборону странами НАТО — до 5% от ВВП (сейчас 2%), пишет Politico.

"Только союзник может пожелать другому союзнику стать сильнее. Так бы не сказал противник Европы", — подчеркнул премьер Польши. СМИ пишет, что при этом Трамп параллельно угрожал вывести США из военного альянса, если европейские страны не увеличат финансирование обороны. Президент Украины Владимир Зеленский тоже раскритиковал Европу за её недостаточные оборонные расходы, пока война на её пороге продолжается.

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Туск, в свою очередь, отметил, что Польша смогла приблизить свои оборонные расходы к целевым 5 процентам. Тогда как Германия отказалась от совместных заимствований для финансирования оборонных расходов.

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Ранее УНИАН сообщал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тоже заявлял о необходимости увеличить расходы на оборону. "В среднем европейские страны легко тратят до четверти национального дохода на пенсии, здравоохранение и социальную помощь. И нам нужна лишь небольшая доля этих средств, чтобы сделать оборону гораздо сильнее", – констатировал Рютте.

Кроме того, первая страна НАТО согласилась увеличить расходы на оборону после требований Трампа. Ею оказалась Литва. Президент Гитанас Науседа заявил, что расходы будут увеличены до 5-6% от ВВП.

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