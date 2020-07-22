Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая за кибератаки - журналист

Будет введено замораживание активов, связанных с военной разведкой ГРУ РФ, а также разведслужбами Китая и Северной Кореи.

Послы стран-участниц Европейского союза согласовали введение новых санкций против России и Китая в связи с их причастностью к кибератакам.

Читайте такжеСвязанные с Россией хакеры пытаются похитить данные о вакцине от коронавируса

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.

"Послы ЕС сегодня приняли решение о замораживании активов против российской военной разведки ГРУ и разведывательных служб Китая и КНДР в связи с кибератаками WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Также будут введены визовые запреты и замораживание активов 6 российских и китайских чиновников", - написал он.

Ранее УНИАН сообщал, что дипломаты ЕС намерены ввести санкции против лиц, ответственных за кибератаку на немецкий Бундестаг.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram