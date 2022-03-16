Из-за широкомасштабной агрессии против Украины РФ грозит многолетняя изоляция, отметил президент Украины.

Президент Владимир Зеленский уверен, что война Российской Федерации против Украины закончится позором и бедностью.

Об этом Зеленский сказал во время видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook.

"Граждане России! Любой из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором и бедностью. Многолетней изоляцией. Очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России точно так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты. От ваших действий зависит, что будет дальше", - заявил Зеленский.

Напомним, войска России 24 февраля ворвались в Украину. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Одессу, Херсон, Николаев и Мариуполь.

12 марта Владимир Зеленский сказал, что погибли 1 300 защитников Украины.

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