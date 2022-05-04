Корпорация рассматривает варианты продажи своей дочерней компании Metran в стране.

Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric закрывает свой бизнес в Российской Федерации.

Об этом сообщает Reuters.

"Компания Emerson заявила, что закроет свой бизнес в России, добавив, что будет изучать стратегические варианты продажи Metran, своей дочерней компании в стране", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Emerson Electric - крупная инжиниринговая транснациональная корпорация, главный офис в городке Фергусон, штат Миссури, (США). Входит в список 500 крупнейших компаний мира.

Metran - это российское производственное предприятие, расположенное в г. Челябинске. Завод Metran обеспечивает все стадии жизненного цикла продукции: разработку, изготовление, техническую поддержку, продажи, сервисное обслуживание и обучение заказчиков.

Как ранее сообщал УНИАН, многие международные технологические компании отказались сотрудничать с Россией из-за войны против Украины. В частности, прекратили деятельность аутсорсинговая компания программного обеспечения DataArt, международный фотобанк Depositphotos, компания Google прекратила лицензирование российских Android-смартфонов, электронная система мгновенных интернет-расчетов Webmoney запретила все сделки с рублями и тому подобное.

При этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Emerson Electric прекращает инвестиции в Россию.

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