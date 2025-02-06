Российские миллиардеры надеются, что продажа банка и страховой компании поможет им оспорить санкции ЕС.

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, против которых ввели санкции, продали свои доли в крупнейшем частном кредиторе РФ и его страховом подразделении, пытаясь избавиться от ограничений. Об этом пишет издание Financial Times, которое ознакомилось с соответствующими документами.

Как оказалось, Фридман и Авен в прошлом году продали Альфа-Банк и Альфа-Страхование своему партнеру Андрею Косогову, завершив сделку 2023 года, которая оценила эти две компании около 240 млрд рублей (2,5 млрд долларов). Отмечается, что олигархи имели вместе 45% долю в банке и 42% долю в страховой компании.

"Косогов, который не находится под санкциями, вышел из относительной неизвестности и стал крупнейшим акционером Альфа-Банка и LetterOne, конгломерата, базирующегося в Мейфейре, после того, как выкупил доли своих партнеров, попавших под санкции", - уточнили в материале.

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Таким образом миллиардеры надеются, что продажа банка и страховой компании поможет им оспорить санкции ЕС, которые были наложены на них из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В прошлом году Генеральный суд ЕС частично отменил основания для санкций, постановив, что блок не предоставил достаточных доказательств того, что Фридман и Авен причастны к усилиям по подрыву Украины. Победа олигархов стала самым громким ударом по режиму санкций ЕС против России с момента вторжения", - напомнили в FT.

В то же время санкции ЕС до сих пор продолжают действовать, а именно под статусом Фридмана и Авена, как "ведущих бизнесменов, вовлеченных в экономический сектор, обеспечивающий значительный источник доходов" для Кремля.

Однако Фридман и Авен оспаривают такое утверждение. Если им удастся это сделать, то страны-члены ЕС могут отменить санкции, обжаловать решение суда или восстановить ограничения под другим новым обоснованием. Известно, что в Латвии обжаловали первое решение в пользу олигархов.

В свою очередь пресс-секретарь ЕС по иностранным делам Анита Гиппер отметила, что Еврокомиссия не может комментировать нынешние судебные процессы.

"Ограничительные меры против Петра Авена и Михаила Фридмана остаются в силе - они были продлены на основании решений Совета ЕС в сентябре 2023 года и марте 2024 года", - заверила она.

По словам Гиппер, Совет стран-членов ЕС "регулярно пересматривает списки".

Санкции против РФ - последние новости

Ранее издание Bloomberg рассказало о новом пакете санкций ЕС против России. По информации журналистов, ограничения предусматривают отключение около 15 банков РФ от банковской системы SWIFT и ряд других мер.

Также стало известно, что подсанкционные танкеры с российской нефтью застряли у берегов Китая. Это произошло после того, как 10 января США ввели против них санкции.

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