Под ограничения попали несколько танкеров и как минимум один трейдер.

Три танкера с более чем 2 миллионами баррелей российской нефти находятся в водах восточного Китая. Корабли там "застряли" после того, как 10 января США ввели против них санкции.

Издание Bloomberg пишет, что танкер Huihai Pacific должен был прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 000 баррелей нефти ESPO из российского тихоокеанского порта Козьмино в начале месяца. Однако в выходные танкер изменил курс и сейчас стоит на стоянке в море вместе с грузом.

Это судно, как и многие другие, попало под самый агрессивный пакет санкций, направленных против российского экспорта нефти с момента вторжения на Украину в начале 2022 года. Под санкции попали несколько танкеров и как минимум один трейдер, активно торгующий нефтью сорта ESPO, которому отдают предпочтение независимые китайские нефтепереработчики.

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Судно Mermar вышло из Козьмино 5 января с более чем 755 000 баррелей ESPO и должно было зайти в порт Яньтай на этой неделе, но сейчас ожидает у побережья. Судно Olia вышло из российского порта 7 января с почти 709 000 баррелей этого сорта нефти и также направлялось в Яньтай, но сейчас находится в Желтом море.

Вашингтон ввел ограничения всего через несколько дней после того, как компания Shandong Port Group Co., управляющая несколькими портами, призвала терминалы прекратить принимать танкеры, находящиеся под санкциями.

Санкции против России - последние новости

Вашингтон объявил масштабный пакет санкций против Москвы. Он охватывает более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ, которые прямо или косвенно обеспечивают финансирование российской военной машины.

Вот только нефтеперерабатывающим компаниям в Индии и Китае придется закупать больше нефти на Ближнем Востоке, в Африке и Америке, что приведет к росту цен и стоимости транспортировки.

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