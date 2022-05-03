Западные страны не планируют отменить санкции, Путин просчитался.

Санкции, введенные против РФ, не будут отменены до тех пор, пока Кремль не достигнет мирного соглашения с Украиной.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц для Reuters, отметив, что условия мира должна диктовать Украина.

Шольц объяснил, что Владимир Путин просчитался, когда подумал, что санкции будут недолговременными.

"Он не продумывал всю свою операцию в Украине до конца. Он не думал, что Украина так будет сопротивляться. Он не думал, что мы поддержим их, чтобы они так долго держались... Мы не снимем санкции, пока он не договорится с Украиной", - сказал Шольц.

Шольц добавил, что Германия не признает Крым российским. "Это было нарушением международного права... это остается правдой", - сказал канцлер.

Напомним, Германия готова поддержать эмбарго Европейского Союза на российскую нефть. Шольц отказался совершить визит в Киев и подвергся критике украинского посла в Германии Андрея Мельника.

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