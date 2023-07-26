Решение правительства Молдовы прокомментировал министр иностранных дел страны Нику Попеску.

Правительство Молдовы приняло решение сократить количество аккредитованного дипломатического персонала в посольстве России в Кишиневе.

Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции, вице-премьер-министр Молдовы Нику Попеску на заседании правительства, отметив при этом, что есть попытки внутренней дестабилизации и их необходимо пресечь, пишет молдавский портал NOI.md.

"Мы решили ограничить количество российских дипломатов, аккредитованных в Республике Молдова", - сказал Попеску. Он не уточнил, на сколько человек будет сокращен штат. Как отмечается, решение было принято после журналистского расследования о вероятной слежке за молдавскими властями с помощью антенн и спутниковых тарелок, размещенных на крыше посольства РФ.

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"В течение нескольких лет я был объектом довольно враждебных действий со стороны Российской Федерации, значительная часть которых осуществлялась через посольство Российской Федерации в Кишиневе. Я видел информацию о чрезмерном количестве антенн на здании посольства. Важно, чтобы дипломатические службы сосредоточились на хороших отношениях, но когда часть дипломатического персонала направляет усилия на дестабилизацию в нашей стране... мы пришли к согласию относительно необходимости ограничения количества дипломатов из Российской Федерации, аккредитованных в Республике Молдова, чтобы создать ситуацию, когда будет меньше лиц, действующих против нас", - отметил Попеску.

Он добавил, что о решении также проинформированы представители Российской Федерации.

Сканал со слежкой за Молдовой

Журналисты-расследователи изданий "Журнал ТВ" и "Зе инсайдер" утверждают, что спецслужбы России следят за молдавскими властями с помощью антенн и спутниковых тарелок, размещенных на крыше посольства в Кишиневе. Они обращают внимание, что с каждым годом на кріше амбассады растет количество установленных устройств и сейчас их около 3 десятков. Среди них есть несколько антенных систем, способных улавливать любой тип сигнала на расстоянии.

После расследования МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова, чтобы получить объяснения.

По словам президента Молдовы Майи Санду их спецслужбы располагают информацией о существовании вероятных систем шпионажа.

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