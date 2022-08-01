Тайвань развернул зенитно-ракетные комплексы.

В понедельник, 1 августа, 4 китайских многоцелевых ударных истребителя вошли в зону действия противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Республики Китай.

"4 J-16 вошли в зону действия ПВО Тайваня на юго-западе", - говорится в сообщении.

Тайвань направил силы воздушного патрулирования для реагирования.

"Выпущены радиопредупреждения и развернуты зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за действиями", - информируют в министерстве.

Напомним, 23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае нападения Поднебесной.

Неделю спустя десятки китайских самолетов вошли в зону действия ПВО Тайваня, однако обошлось без вооруженного столкновения.

Министры обороны США и Китая, Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ, 10 июня встретились в Сингапуре.

После переговоров в Минобороны КНР заявили, что Пекин готов вступить в войну, если будут предприняты попытки сделать Тайвань независимым. При этом беседу между министрами в Китае охарактеризовали, как "откровенную", "позитивную и конструктивную".

В середине июня китайский лидер Си Цзиньпин подписал указ, разрешающий "невоенное" использование вооруженных сил. Это вызвало опасения насчет потенциального вторжение КНР в Тайвань под видом "спецоперации" без объявления войны.

В конце июня посол КНР во Франции заявил, что Китай готов вернуть Тайвань любым способом, в том числе военным.

Вас также могут заинтересовать новости: