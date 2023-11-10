Глобальный саммит ознаменует символическое начало практической реализации украинской формулы мира, отметил Жовква.

Украина может провести глобальный саммит по имплементации формулы мира на уровне мировых лидеров в феврале 2024 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы.

Чиновник отметил, что в конце ноября или начале декабря будет организована встреча по формуле мира на уровне советников по национальной безопасности. Предыдущий такой саммит состоялся на Мальте в конце октября. В то же время Глобальный саммит лидеров государств, по словам представителя ОП, станет началом практической реализации формулы мира.

"Глобальный саммит может состояться в феврале 2024 года ... Он обязательно состоится, он ознаменует как символическое начало практической реализации украинской формулы мира, так и подведет итоги всех тех результатов, которые уже достигнуты на этом пути", – сказал Жовква.

В то же время он признал, что на приоритеты повестки дня ряда стран влияют события, которые разворачиваются на Ближнем Востоке. Однако в прошлом месяце представители Саудовской Аравии, Бахрейна и Катара приняли участие в мальтийском саммите.

"Нам не нужен саммит ради саммита. Мы говорим о максимально широком привлечении лидеров Глобального Юга. Поэтому мы должны тщательно продумать время и место проведения саммита", – подчеркнул Жовква.

Украинская формула мира: последние новости

28 октября на Мальте начался двухдневный саммит о мирном урегулировании войны в Украине. В Офисе президента рассказали, что во встрече советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике относительно ключевых принципов мира в Украине и мире приняли участие представители 66 стран и международных организаций. На предыдущей встрече было 42 делегации.

Отмечалось, что во время встречи на Мальте внимание было сосредоточено на 5 пунктах формулы мира: "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных лиц" и "Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка".

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