В частности, глава страны хочет, чтобы Россия согласилась на коммюнике после завершения встречи.

Индонезийские политики, среди которых и президент страны Джоко Видодо, призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении России ради саммита G20.

Они хотят, чтобы РФ согласилась на коммюнике после завершения встречи, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

"На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц оказывают давление индонезийские коллеги, в частности, президент Джоко Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Москва согласилась на коммюнике после завершения встречи", - отмечает издание.

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По словам осведомленных источников, заявление по итогам встречи будет расценена Видодо как "личный успех", ведь он считает себя главой самого сложного саммита G20.

В то же время Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не хотят осуждать Россию.

"Пекин сочтет невозможным принятие каких-либо непосредственной критики в адрес России", - отмечает издание.

Саммит G20 в Индонезии

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на острове Бали.

Видодо еще весной пригласил на мероприятие президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер примет участие в саммите скорее всего , в онлайн-формате.

Одновременно президента РФ Владимира Путина на саммите не будет. Вместо себя он отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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