Только Киев и Вильнюс запретили любым самолетам из Минска не зависимо от того, белорусские они или нет, летать над своей территорией.

Белорусы до сих пор могут летать в Эстонию. Но ряд стран, включая Польшу, не дожидаясь решения "Европейского агентства авиационной безопасности" и "Евроконтроля", закрыли свое небо для белорусских перевозчиков.

Украина тоже не впускает белорусские самолеты. Но Россия решила заработать на этом кризисе, - пишет Rzeczpospolita. В авиационных правилах Европы начался хаос. Польское Управление гражданской авиации запретило шестерым белорусским перевозчикам летать как в саму Польшу, так и над ее территорией.

Читайте такжеБеларусь потребовала от самолета Ryanair сажается в Минске еще до того, как получила письмо о "бомбы" - СМИНо российская компания "Аэрофлот" тем временем перебрасывает свои самолеты в Минск, чтобы выполнять оттуда рейсы в страны ЕС вместо "Белавиа". Потому что только Литва и Украина закрылись для всех самолетов, которые вылетают из Беларуси. И не обязательно, чтобы это были машины именно белорусских компаний. Таким образом, перевозчики из Беларуси будут работать только в аэропортах стран СНГ, доставляя пассажиров "Аэрофлота" в Минск. Между тем, над территорией Беларуси до сих пор без проблем летают самолеты из Китая, России, Индии, а также осуществляются грузовые и курьерские рейсы.

Сегодня вечером состоится встреча представителей стран-участниц Международной организации гражданской авиации. Это единственная организация в сфере авиаперевозок, в которую входит Беларусь. Впрочем, лишение или замораживание членства будет для Минска разве что ударом по престижу. Поэтому организация может сделать не много.

Беспокойство вызывает тот факт, что в среду Россия не разрешила Air France выполнить рейс из Парижа в Москву в обход Беларуси. Означает ли это, что Кремль вступил в этот конфликт? Польские эксперты считают, что, скорее всего, нет.

"LOT без проблем летает в Москву в обход Беларуси через пространство Литвы и Латвии(...)", - сказал пресс-секретарь польского перевозчика Кшиштоф Мочульский.

Если бы в Москве действительно задумались бы о блокировке европейских компаний, это бы говорило, что она намерена не просто нажиться на политическом кризисе.

"Сейчас кажется, что так Россия показала, что может встать на сторону Беларуси. Но пока ничто не указывает на более систематические действия в этом направлении. Если бы Россия все же в знак солидарности ограничила возможности авиакомпаний из ЕС, это, очевидно, изменило бы расчеты не только политические, но и сугубо экономические в отношении авиационных санкций против Беларуси. Обход белорусской территории и отказ от полетов в эту страну для компаний из ЕС - не велика потеря. Но это большие экономические потери для "Белавиа" и политические для режима", - пояснил эксперт в сфере авиации Доминик Сипиньский.

Читайте такжеДействия Беларусы поставили под угрозу жизнь пассажиров и экипажа самолета Ryanair - НАТООн пояснил, что Россия контролирует небо над Сибирью, через которое проходят авиационные маршруты в Китай, Японию или Южную Корею. Если бы перевозчикам пришлось обходить российскую территорию, выполняя такие рейсы, они бы понесли большие убытки. Впрочем, такая блокировка стала бы ударом и для самой России.

Она ведь тоже сильно зависит от доходов, которые приносит такой транзит. До пандемии COVID-19 Москва получала до 500 миллионов долларов в год за это. Поэтому проявление экономической солидарности с Беларусью стало бы для России выстрелом себе в ногу. Впрочем, политические расчеты могут быть совсем другими.

Посадка борта Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Перевод: Лесь Дымань