Предприятие поставляет оккупантам материалы, необходимые для участия в войне.

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры, обязав "Яндекс" удалить с сервиса "Яндекс Карты" изображение Рязанского нефтеперерабатывающего завода, входящего в структуру "Роснефти". Как пишет "Медиазона", это связано с атаками украинских беспилотников. Соответствующее решение опубликовано на сайте московских судов.

Как указано в иске прокуратуры, завод, расположенный по адресу Южный промышленный узел, 8 в Рязани, внесен в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На спутниковых снимках в "Яндекс Картах" четко отображаются структурные элементы завода: цеха, площадки с цистернами и другие объекты. Прокуратура обращалась к "Яндексу" с требованием удалить эти изображения, однако компания не выполнила запрос, что стало причиной обращения в суд.

В решении суда отмечается, что предприятие обеспечивает бесперебойную работу, обеспечивая российскую армию и флот материалами, необходимыми для участия в войне против Украины. Завод подвергался атакам украинских беспилотников в марте, мае, июле и августе 2024 года.

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"В результате пострадала инфраструктура завода и его сотрудники, сообщили в суде", - говорится в публикации.

Как отмечается, суд пришел к выводу, что доступность спутниковых снимков предприятия делает его "максимально уязвимым для средств поражения вражескими силами", "негативно влияет на своевременное снабжение материалов" ВС РФ, а также "подрывает обороноспособность" страны-агрессора.

В результате суд обязал "Яндекс" в течение месяца после вступления решения в силу удалить или отредактировать изображение завода, чтобы скрыть его структурные элементы.

"Суд обязал "исключить информационный доступ" к инфраструктуре "путем удаления/ретуширования графических изображений составных частей предприятия (цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами, других элементов завода)" с "Яндекс Карт". С компании также взыскали государственную пошлину", - пишет "Медиазона".

Атаки на российские военные объекты

Как сообщал УНИАН, ВСУ уже неоднократно заявляли о том, что ряд объектов на территории РФ являются законными целями для украинских военных, поскольку они имеют прямое отношение к полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины в феврале 2022 года.

Среди таких целей - НПЗ, которые снабжают армию страны-агрессора. Например, 19 декабря дроны атаковали Новошахтинский НПЗ, расположенный в Ростовской области РФ.

В результате атаки сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом. Это уже не первая атака на этот объект. Беспилотники "наведались" туда в июне 2024 года. Стоит отметить, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший НПЗ на юге РФ и единственный в Ростовской области.

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