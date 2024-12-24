Это уже не первая атака на этот объект.

19 декабря дроны атаковали Новошахтинский НПЗ, находящийся в Ростовской области РФ. В результате атаки сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом.

"Новые спутниковые снимки показывают, что на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области в результате удара украинского дрона 5 дней назад сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом", – сообщает российская служба "Радио Свобода".

Отмечается, что это уже не первая атака на этот объект. Беспилотники "наведались" туда в июне 2024 года.

Примечательно, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод – крупнейший НПЗ на юге России и единственный в Ростовской области.

Атаки по Ростовской области РФ: другие новости

Вечером 23 декабря в Ростовской области РФ произошла очередная "бавовна". Местный военный аэродром "Миллерово" находился под атакой беспилотников.

В сети писали о возможности повреждения здания Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума. Тогда сообщалось, что студентов эвакуируют из общежития.

В то же время Андрей Коваленко, который возглавляет Центр противодействия дезинформации, отметил, что "Миллерово" – стратегический для РФ аэродром в Ростовской области. Этот объект является базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: