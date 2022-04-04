Отмена разрешений начнет действовать сегодня в полночь.

Румыния отменила все виды международных разрешений для украинских перевозчиков.

Об этом сообщает заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Telegram.

"Несколько минут назад получили официальное подтверждение румынских коллег на наш запрос о полной отмене всех видов международных разрешений для украинских перевозчиков", - пишет Найем.

Отмечается, что отмена разрешений начнет действовать сегодня в полночь.

"В условиях закрытия границ с Российской Федерацией это позволит украинским перевозчикам воспользоваться альтернативным маршрутом возврата транспортных средств, грузов и водителей с территории Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана", - добавил Найем.

Как сообщал УНИАН, в Украине упростили правила выдачи разрешений на международные автомобильные перевозки и подкорректированы ряд других ограничений.

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