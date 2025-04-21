В частности, в состав делегации войдет руководитель ОП Андрей Ермак.

В среду, 23 апреля, в Лондоне должны состояться переговоры с участием представителей Украины, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции.

В состав украинской делегации на предстоящих переговорах войдет, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в ОП.

Также от Украины в Лондон поедет министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. В состав делегаций войдет и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

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Переговоры о мире

Предыдущий раунд переговоров по миру в Украине состоялся в Париже, и там присутствовали представители США, Франции, Великобритании, Германии и Украины. Уже в среду в Британии состоится новая встреча.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что украинская делегация отправится в Лондон уже в ближайшие дни:

"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", – заявил глава государства.

По его словам, первым шагом к миру должно быть полное прекращение огня.

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