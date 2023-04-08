Россиянам приходится сдавать тест на знание латышского, если они хотят продлить ПМЖ.

Российские пропагандисты продолжают истерить по поводу мифической русофобии в странах Балтии. Теперь же в их поле зрение попала Латвия, где гражданам России, чтобы продлить ПМЖ, необходимо сдать тест на знание государственного языка.

Разрешение на постоянное проживание для россиян действует до 1 сентября 2023 года. Если они хотят получить постоянный вид на жительство, то должны предоставить справку об изучении государственного языка.

По состоянию на март около 8 тысяч граждан России зарегистрировались для сдачи экзамена на знание языка, у них будет две попытки.

Видео дня

Однако пропагандисты MK.ru начали травлю этого решения властей Латвии. В публикации под заголовком "Русские пенсионерки в Латвии умерли от страха перед депортацией из-за незнания латышского" говорится всего о двух случаях смерти 70-летних россиян, проходивших курс латышского, так как "любой экзамен - это стресс".

В самой статье пропагандисты цитируют мнения россиян, живущих в Латвии десятки лет, преимущественно - тех, кто жалуется на решение местных властей, так как им все эти годы было удобно общаться на русском, а латышский они не знают. "В Латвии обстановка удручающая, люди замкнулись, чувствуют себя беспомощными и подавленными. Куда бы ты не сунулся, теперь везде требуется знание языка. На улице, в магазинах, на приеме врача все реже можно встретить добрых людей, которые поговорят с вами на русском. Чаще сталкиваешься с откровенной неприязнью, латыши отказываются переходить на русский", - считает какая-то Диана, которую цитируют пропагандисты.

Также опрошенные россияне жалуются, что в Латвии их называют "рашистами": "Нас называют "рашистами", говорят: ваше место в России. А мы молчим, терпим. На митинги никто не выходит. Боятся", - рассказала россиянка Марта, которая живет в Даугавпилсе 35 лет.

Из Латвии выдворят россиян, не сдавших экзамен по госязыку - что известно

Граждан России, не сдавших необходимый для продления вида на жительство тест на знание государственного языка, будут выдворять из Латвии.

С момента принятия поправок в Закон об иммиграции всего 3016 россиян подали необходимые документы для продления вида на жительство, из них - 1577 человек старше 75 лет, они не должны сдавать языковой тест. Всего в этой возрастной группе насчитывается около 5000 человек.

В марте продления получили 163 граждан России, подавших заявления по новому порядку, также есть семь отказов. 24 человека запросили временный вид на жительство, не требующий проверки на знание языка.

Россиян, которые откажутся покинуть страну добровольно, будут силой доставлять в наземные пограничные пункты пропуска. Если же Россия их не примет, латвийские пограничники имеют право депортировать этого человека с ее согласия в любую страну, имеющую безвизовый режим с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: