Израильские ВВС нанесли массированный удар по 51-му полку ПВО Сирии, в результате чего весь полк оказался уничтоженным.

В Сирии в результате авиаудара израильских ВВС 19 ноября был уничтожен 51-й полк ПВО сирийских сил, включая недавно приобретенный российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С».

Об этом пишет сайт avia.pro со ссылкой на китайское агентство Sina.

По данным китайских журналистов, израильские ВВС нанесли массированный удар по 51-му полку ПВО Сирии, в результате чего весь полк оказался уничтоженным.

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Кроме того, в результате авианалета было уничтожены до 10 иранских военнослужащих, боевиков шиитских подразделений и сирийских военных (в том числе майор и капитан армии Сирии).

Израильские СМИ сообщили, что истребители нанесли крупномасштабный воздушный удар по иранской бригаде «Аль-Кудс» и сирийским правительственным войскам.

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Автор: УНИАН