В Сирии в результате авиаудара израильских ВВС 19 ноября был уничтожен 51-й полк ПВО сирийских сил, включая недавно приобретенный российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С».
Об этом пишет сайт avia.pro со ссылкой на китайское агентство Sina.
По данным китайских журналистов, израильские ВВС нанесли массированный удар по 51-му полку ПВО Сирии, в результате чего весь полк оказался уничтоженным.
Читайте такжеВ Сирии при подрыве автоколонны ликвидирован российский генерал
Кроме того, в результате авианалета было уничтожены до 10 иранских военнослужащих, боевиков шиитских подразделений и сирийских военных (в том числе майор и капитан армии Сирии).
Израильские СМИ сообщили, что истребители нанесли крупномасштабный воздушный удар по иранской бригаде «Аль-Кудс» и сирийским правительственным войскам.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Подрыв российского военного патруля в Сирии попал на видео
- Business Insider: США и Россия ведут необъявленную "войну за дороги" в Сирии
- Президент Турции пригрозил начать новую военную операцию в Сирии
- Появились свидетельства участия наемников из Сирии и "Рабочей партии Курдистана" в Карабахе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram