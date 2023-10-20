Российский военно-транспортный самолет потерпел крушение в Таджикистане.
Самолет Ил-76 ВКС РФ разбился на авиабазе Гиссар, расположенной в нескольких километрах юго-западнее столицы страны Душанбе, сообщают российские Телеграм-каналы.
Также сообщается, что экипаж из 8 человек не пострадал.
По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало возгорание в одном из двигателей воздушного судна при его взлете. Борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорел.
Отметим, что Ил-76 может перевозить до 225 десантников или 120 бойцов в экипировке. Кроме того, он может перевозить до 42 тонн грузов, в том числе бронетехнику, артиллерийские системы и тому подобное. На таджикистанской территории находится 201 российская военная база.
Другие происшествия с российскими самолетами
23 сентября в Мали разбился Ил-76, который, возможно, связан с "вагнеровцами". Вероятной причиной авиакатастрофы назвали неисправность бака. После этого появилась информация, что на борту самолета могли находится 140 человек, среди которых малийские военные и "вагнеровцы".
А 20 сентября в Воронежской области России разбился истребитель Су-34. экипаж из двух человек успел катапультироваться.