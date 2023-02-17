Они пожаловались в полицию, однако нашли еще большие неприятности.

Россияне привлекают к физическим работам на оккупированных территориях граждан других стран, обещая высокую зарплату. Однако захватчики не соблюдают слово и не выплачивают деньги, а рабочие, в свою очередь, жалуются.

Как сообщает Telegram-канал Baza в Запорожской области на такую работу наняли работников из Таджикистана и Узбекистана, пообещав заплатить 800 тысяч рублей за один окоп. Правда, в итоге заработать получилось меньше.

Таджикистанцу Аминжону предложили копать окопы – он согласился и вместе еще 32-ю лицами поехал на оккупированные территории. За месяц мужчина выкопал два окопа, однако подрядчик Сергей – приглашавший на работу – выплатил 595 тысяч рублей.

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Аминжон звонил своему "работодателю" с требованием выплатить деньги, однако Сергей отказывался. По возвращении в Москву таджикистанец написал заявление в полицию – такой же шаг сделали еще трое рабочих. Однако после этого Аминжону начали звонить с неизвестных номеров и адресовать угрозы, требуя забрать заявление.

Никаких документов с рабочими подписано не было. Более того, Аминжону еще "повезло", ведь были зафиксированы и худшие случаи:

"Часть других строителей пока не могут вернуться в Москву. У кого - то случился аппендицит, другой рабочий потерял кисть руки, но никакой адекватной медицинской помощи они не получили", – передает слова Аминжона Telegram-канал Baza.

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