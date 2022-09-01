Также он заявил, что РФ уже давно превратилась в Северную Корею.

В РФ не возникнут протесты против президента Владимира Путина и его политики, а поражение в войне против Украины не лишит его власти.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил бывший вице-премьер и экс-глава Госкомимущества РФ Альфред Кох, который теперь является оппозиционным к Кремлю политиком и проживает в Германии.

Он отметил, что не видит причины, почему должны возникнуть протесты в РФ. Кох выразил мнение, что если протестов нет сейчас, то в будущем их тоже не будет. Он добавил, что не верит, что что-то способно заставить россиян пойти на Кремль.

Відео дня:

Кроме того, Кох отметил, что не очень понимает почему поражение России обязательно должно привести к падению режима Путина.

"Все почему-то считают, что это синонимы (поражение в войне в Украине и свержение режима Путина – ред.), это отнюдь необязательно. Он может потерпеть поражение и продолжать руководить Россией, усилив репрессии против недовольных", - пояснил Кох.

По его словам, возможно, после поражения рейтинг Путина упадет, но это на ситуацию не повлияет. "Он так устроил избирательную кампанию, что она никак не связана с реальным волеизъявлением. Поэтому он нарисует себе любой результат. Даже если у него рейтинг будет нулевым", - пояснил Кох.

"(Россия – ред.) это – уже давно Северная Корея, уже несколько лет. По крайней мере с момента этого "зануления" и голосования на пеньках – это уже давно Северная Корея", - выразил мнение оппозиционер.

Как сообщал УНИАН, 27 августа российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что только один мировой лидер может обеспечить президенту Российской Федерации Владимиру Путину тихую старость, когда он проигрывает войну против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: