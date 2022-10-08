Российский диктатор Владимир Путин потерял контроль над своими спецслужбами. Вполне вероятно, что взрывы на Крымском мосту устроили представители российских силовых структур, которые противостоят друг другу.
Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, ситуация в РФ вполне может перерасти в переворот. В Москве уже задерживают военных.
"Господин Путин потерял контроль над тем, что делают спецслужбы. Кстати, первым проявлением потери контроля стал взрыв в Подмосковье - в особо защищенном районе (где произошел подрыв машины Дарьи Дугиной - дочери главного идеолога Путина)... Это абсолютно продуманный теракт, который могли организовать только спецслужбы, которые имеют возможность "отводить глаза", на оперативном сленге. То же самое произошло на Крымском мосту. Смотрите, фура - автомобиль, который якобы вызвал основные разрушения - приезжает с территории Краснодарского края, проходит проверку соответствующих силовиков, машина имеет юридическую регистрацию в РФ. Далее, взрыв, спровоцировавший разрушение дорожного полотна, он очень странный. Соответственно, была возможность заминировать опорную часть моста. Далее произошла синхронизация с топливным эшелоном, который в этот момент проходил по мосту. Он тоже загорелся. Это говорит о том, что тщательное понимание логистики этого эксцесса находилось только в руках российских спецслужб", - подытожил Подоляк.
По его убеждению, все эти процессы свидетельствуют о том, что в российском обществе развиваются предпосылки для государственного переворота. Однако о его приближении говорить еще рано.
Впрочем, уже можно утверждать о начале процесса разрушения силовой инфраструктуры, которая долгое время была опорой Путина.
Подоляк отметил, что лидер Чечни Рамзан Кадыров и глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин сформировали коалицию против министра обороны Сергея Шойгу и Генштаба РФ. Путин находится в безвыходном положении. Трудно ответить, к какому из этих "лагерей" он примкнет. Если Путин предаст свой генералитет и Шойгу, то отдаст армию в руки неармейских людей. Начнется внутренний конфликт.
Подоляк отметил, что война с "семидневной" перешла в "семимесячную", поэтому в окружении Путина появились люди, которые открыто критикуют его за провалы на фронте. ФСБ пытается списать поражения на Генштаб. В то же время именно ФСБ предоставляла военным первичные данные о вторжении, ситуации и настроениях в Украине.
В конце концов, в России может произойти криминальная революция - на некоторое время контроль может перейти к представителям криминального мира, которые зарабатывали на поставках оружия и причастны к особо опасным операциям. Такой сценарий может стать опасным для Путина, ведь для криминалитета не существует правил.
"Все, что сейчас происходит в Крыму в частности, свидетельствует о том, что Россия втягивается в тяжелый внутренний конфликт. Многие из него не выйдет, ведь до всех будут претензии от внешнего мира за все, что они делают", - подытожил Подоляк.
Подрыв Крымского моста: что стоит знать
Утром в субботу, 8 октября, начали появляться сообщения о сильном пожаре на Крымском мосту. Впоследствии стало известно, что обрушены два автомобильных пролета, они упали в воду.
По словам главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк теперь россияне "не смогут использовать очередную транспортную артерию", а в частности, и железнодорожный маршрут. Она добавила, что Украину это "вполне устраивает".
Так называемые "власти" полуострова заявили, что около 6 утра на мосту якобы взорвался грузовой автомобиль вследствие этого якобы погибли три человека. Российские СМИ сообщили, кто мог быть за рулем автомобиля.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией Службы безопасности Украины. В СБУ пока отказываются подтверждать данную информацию.
The Washington Post со ссылкой на надежный источник в украинском правительстве также сообщила о причастности Украины. В Силах обороны "Юг" уклончиво ответили, что "рвется там, где тонко", а в Офисе президента намекнули, что это дело рук русских.
В Госдуме РФ назвали произошедшее объявлением "войны без правил" и разразились угрозами, а российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
После инцидента оккупанты хотят вывезти жителей оккупированной части Херсонской области в Крым и Российскую Федерацию.
В то же время в столице Российской Федерации сегодня неспокойно. Известно о многочисленных аресты военных.